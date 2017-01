Blaues Wunder weicht im Mai

Die Stunden der markanten Fußgängerbrücke im Stadtteil Eckersbach sind gezählt. Die neue Lösung bereitet Anwohnern schon jetzt Bauchschmerzen.

Von Michael Stellner

erschienen am 14.01.2017



Zwickau. Nach mehr als 30 Jahren Dienst ist das Aus für das Blaue Wunder in Eckersbach längst besiegelt. Am Mittwoch hat Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) während der Einwohnerversammlung im Stadtteil den Zeitpunkt genannt: Im Mai wird die Brücke abgerissen. Sie soll später durch einen Zebrastreifen ersetzt werden.

Gleich zwei Neuigkeiten, die vielen Anwesenden nicht gefielen. Mehrere Bürger äußerten ihr Bedauern, dass der markante Überweg verschwinden soll. Ebenso viele kritisierten, dass an die Stelle keine Ampel kommen werde. Zebrastreifen seien für Autofahrer, die die einst viel befahrene Sternenstraße kennen, äußerst gewöhnungsbedürftig. Man sehe die Fußgänger viel zu spät und rechne auch nicht mit ihnen, so die Bedenken. Das mache sich bereits in Höhe der Scheffelbergschule bemerkbar, argumentierten Besucher. Eltern hatten sogar eine Unterschriftenliste gegen den dortigen Zebrastreifen im Rathaus eingereicht.

Tiefbauamtsleiter Thomas Pühn verdeutlichte allerdings, dass es aus Sicht des Rathauses keine Alternative gebe - weder zum Abriss noch zum Zebrastreifen. "In südlichen Ländern sind Zebrastreifen gang und gäbe", sagte Pühn. Dort würde die Regelung schließlich auch funktionieren. An der Stelle sei die Straße gerade, der Blick reiche weit, zudem sollen von den bisherigen vier Fahrbahnen nur noch zwei übrig bleiben. Das biete alle Voraussetzungen für einen Zebrastreifen.

Der Abriss sei ebenfalls ein Muss, findet die Stadt. Eine Sanierung sei überhaupt nicht möglich, da das Material den heutigen Anforderungen nicht entspreche. Ein Neubau würde 1,3 Millionen Euro kosten und sei unsinnig. "Wir müssten einen barrierefreien Zugang zur Straßenbahn-Haltestelle herstellen", sagte Pühn. Sprich: Fahrstühle, die zwischen der Haltestelle und der Brücke hin- und herfahren. Das sei teuer und fehleranfällig. "Irgendwo bleibt das Wasser immer stehen, die neue Brücke würde wieder vor sich hin rosten", sagte Pühn. "Es war keine leichte Entscheidung. Aber sie war notwendig und richtig." Für diese Aussage erhielt der Tiefbauamtsleiter dann spontanen Applaus.