Blick in die Welt

Künstlerin zeigt Werke, die in Paros entstanden sind. Schüler aus El Salvador lernen in Westsachsen. Zwickauer vertritt Sachsen bei Kongress in Straßburg.

erschienen am 08.11.2016



Erika Harbort (62) stellt zurzeit unter der Überschrift "Malerei & Skulpturen" einige ihrer Arbeiten im Foyer der Regionalkammer Zwickau der Industrie- und Handelskammer aus. Südliches Licht, sinn- liche Farben, griechische Mythologie: All dies fängt Erika Harbort bei ihren regelmäßigen Arbeitsaufenthalten auf der Kykladen-Insel Paros ein. Ihre Bilder offenbaren Schönheit und Glück. Der Wechsel zwischen Heimat und Ägäischem Meer, die Lebensfreude und Spontaneität der Griechen, der berühmte weiße Marmor inspirieren die Künstlerin. "Erika Harborts Skulpturen sind nicht aus dem Stein gebrochen, gehauen und gestochen, sondern eher heraus gestreichelt, sanft freigelegt wie alte Gefühle, die die Menschen schon vor Tausenden Jahren auf der Insel Paros hatten", sagte Laudator Matthias Zwarg. Die Ausstellung ist bis 30. November, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr im Kammergebäude, Äußere Schneeberger Straße 34 in Zwickau, zu sehen. (kabu)

Steffi Zyla (51) vom Eventservice Zyla und Karsten Hunger von Pyrodream Zwickau sind optimistisch, dass es auch 2017 einen Zwickauer Lichterzauber geben wird. Bislang stehen allerdings weder Termin noch Ort fest. Die Premiere hatte am letzten Oktoberwochenende im SOS-Kinderdorf stattgefunden. Mehr als 1500Besucher erlebten eine Mischung aus Familiennachmittag, Unterhaltung und Show samt beeindruckender Lichtinstallationen. Höhepunkt war ein Abschlussfeuerwerk mit kombinierter Lasershow. "Das positive Resümee der Besucher bestärkt mich, an diesen Erfolg anzuknüpfen", sagt Zyla. Mehr als 30Firmen, Unterstützer und Privatpersonen hatten für die Erstauflage gewonnen werden können. (sf)

Martin Böttger (69), Ex-Chef der Chemnitzer Stasiunterlagenbehörde, bündnisgrüner Stadtrat und Hobby-Komponist, erlebt am Freitag im Schumannhaus beim 25. Studiokonzert des Arbeitskreises Zwickauer Komponisten sein Debüt in Sachen weltlicher Musik. Nachdem im März 2015 in der Versöhnungskirche bereits eine Kantate von ihm nach einem Luther-Lied uraufgeführt wurde, ist es diesmal das trotz scheinbarer Regellosigkeit recht eingängige Stück "Der Autist" für zwei Klaviere, das als Uraufführung erklingt. Böttger schrieb es im Jahr 2000 für ein Theaterstück, das jedoch wiederum seine Uraufführung nie erlebte. Bei dem Konzert ab 19.30 Uhr erklingen überdies Werke von Annette Schneider, Renate Käbisch, Jürgen Golle, Martin Hecker und Ralf Frank. (tk)

Anett Woitschick, Spanischlehrerin am Kirchberger Christoph-Graupner-Gymnasium, hat momentan drei ganz besondere Schülerinnen im Unterricht. Camila Alejandra Gonzales, Aida Elena Penado und Alejandra Somuza stammen aus El Salvador, wo sie seit der ersten Klasse eine deutsche Schule besuchen. Seit Mitte September drücken die drei Zehntklässlerinnen an der Kirchberger Bildungseinrichtung als Austauschschülerinnen die Schulbank. "Der Kontakt zu ihrer Schule in San Salvador kam über eine Kollegin zustande, die vor einigen Jahren hier bei uns zu Gast war. Im vergangenen Jahr weilten vier Mädchen aus unserer Schule in dem mittelamerikanischen Land. Das ist jetzt faktisch der Gegenbesuch", sagte Anett Woitschick. In Kirchberg nehmen die drei Teenager ganz normal am Unterricht teil. Da sie schon seit etlichen Jahren die deutsche Sprache lernen, stellt sie das kaum vor größere Probleme. Lediglich wenn es bei ihren Mitschülern um die zweite Fremdsprache geht - etwa Latein oder Russisch - steht für sie eine Freistunde auf dem Programm. Bis kurz vor Weihnachten werden die jungen Frauen noch in Westsachsen bleiben. Auf eine Sache freuen sie sich übrigens ganz besonders, den ersten Schnee, weil sie den aus ihrer Heimat nicht kennen. Deshalb möchten sie liebend gerne einmal einen Schneemann bauen. (awo)

Christina Assorian (21) studiert im siebten Semester an der Westsächsischen Hochschule (WHZ) in der Studienrichtung Languages and Business Administration Französisch. Die in der ägyptischen Stadt Alexandria geborene und aufgewachsene Armenierin gehörte zu den Besuchern der Lesung "Vierzig Tage Armenien" von Constanze John in der WHZ-Bibliothek. "Ich freue mich sehr, Constanze John kennengelernt zu haben. Die Autorin gibt sehr interessante Einblicke in das heutige Armenien, in das Leben der Menschen, ihre Bräuche und Feste und persönliche Geschichten. Faszinierend sind auch ihre Reisebilder. Ich war als kleines Kind einmal mit meiner Mutter in Armenien. Ich würde gern wieder dorthin reisen und das Land meiner Vorfahren und die Menschen kennenlernen. Da werde ich vielleicht auch Ost-Armenisch lernen", sagt die Studentin, die neben Arabisch, (West)-Armenisch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch auch Deutsch spricht. "Ich habe meine Schulausbildung in einer Deutschen Schule in Alexandria absolviert", sagt sie. "Zuhause haben wir aber immer nur Armenisch gesprochen. Auch wenn schon die Eltern meiner Eltern in Ägypten geboren wurden, wollen wir unsere armenischen Wurzeln nicht vergessen." (lth)

Gerald Otto (52), CDU-Landtagsabgeordneter und Zwickauer Stadtrat, war einer von der Delegierten zur 31. Plenarsitzung des Kongresses der Gemeinden und Regionen Europas des Europarats (KGRE) in Straßburg (Frankreich). Eine Aufgabe des Kongresses ist es, als beratendes Gremium dafür Sorge zu tragen, dass die Belange der Gemeinden und Regionen in der Arbeit des Europarates ihren Niederschlag finden. Mit der Plenarsitzung in Straßburg begann eine neue Sitzungsperiode des Kongresses, zu dessen Präsidentin die Österreicherin Gudrun Mosler-Törnström gewählt wurde. "In der Arbeit des KGRE spielen Parteizugehörigkeiten keine allzu große Rolle", so Gerald Otto, der den Freistaat Sachsen beim KGRE von 2016 bis 2020 als stimmberechtigtes Mitglied vertritt. Otto nahm unter anderem an einem Trainingsseminar für Wahlbeobachter teil. "Im Seminar konnten wir erfahren, worauf es bei der Wahlbeobachtung ankommt, was getan werden muss und was keinesfalls getan werden darf. Das war sehr informativ, und ich werde sicher demnächst an einer Wahlbeobachtungsmission teilnehmen", sagte Otto. (ja)