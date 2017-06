Blitzer soll Unfälle verhindern - und bringt 240.000 Euro pro Jahr

Rund 1 Million Euro Sachschaden entstand in vier Jahren an der Kreuzung zweier Staatsstraßen. Das soll sich jetzt ändern.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 15.06.2017



Zwickau. Die Zufahrt zur Autobahn 72 Zwickau-West ist seit Jahren ein Unfallschwerpunkt. Vor allem an der Kreuzung der Staatsstraßen 293 und 282 kommt es trotz Ampel und Tempolimit immer wieder zu Zusammenstößen. Zwischen 2012 und 2016 hat die Straßenverkehrsbehörde dort 28 Verkehrsunfälle mit 14 Verletzten gezählt. Der Sachschaden wird mit rund 1 Million Euro angegeben.

Inzwischen ist die Kreuzung ins Blickfeld des sächsischen Verkehrsministeriums gerückt. Im Rahmen des Programmes "10x10 - Beseitigung von Unfallschwerpunkten" sollen sowohl die Ursache für die Unfallhäufungen ermittelt als auch entsprechende Maßnahmen festgelegt werden. Die Analyse ist noch nicht abgeschlossen. Auch die Verkehrsunfallkommission des Landkreises wollte das schon herausfinden. Seit 2011 muss sie sich regelmäßig mit der Kreuzung beschäftigen. Nach und nach wurden die Ampelschaltungen überarbeitet und größere Register und Gelb-Vorblinker sowie ein Meldesystem für Funktionsstörungen installiert. 2013 wurde die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 50 reduziert. Alle diese Maßnahmen brachten keinen nennenswerten Erfolg. Es krachte weiter an der Kreuzung, weil sich viele nicht an das Tempolimit halten und offenbar auch die Rotphasen nicht ganz so ernst nehmen.

Jetzt greift der Landkreis Zwickau zum äußersten Mittel, um die Unfallzahlen zu senken und Raser sowie Rotlichtfahrer einzubremsen. Für insgesamt 313.000 Euro wird eine feste Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage installiert. Der Hauptausschuss des Kreistages hat der Anschaffung bereits zugestimmt. Die Anlage soll alle vier Fahrtrichtungen und dabei jeweils alle Fahrspuren überwachen können. Um die Fahrbahn nicht aufreißen zu müssen, wurde Lasertechnik favorisiert, für die nur vier Masten benötigt werden.

Abhängig von den jeweiligen Fallzahlen erwartet der Landkreis pro Jahr rund 240.000 Euro an Einnahmen. Die Betriebskosten werden auf mehr als 39.000 Euro jährlich geschätzt. Rund 20.000 Euro kostet es, die Mitarbeiter zu schulen und eine Software einzurichten, die die Daten automatisch ins Computersystem übernimmt.