Brachen: Eine geht, eine wartet

Neubauten sind nur die eine Seite der Medaille. Wenn es um die Gestaltung der Stadt geht, wünschen sich viele Zwickauer auch, dass Ruinen verschwinden.

Von Sara Thiel

erschienen am 28.11.2016



Zwickau. Manch Anblick ist nur noch schwer zu ertragen. Aus diesem Grund wünschen sich viele Zwickauer, dass die Bagger an der einen oder anderen Ecke aufkreuzen, um Ruinen in der Muldestadt etwas wegzureißen. Eine "Freie Presse"-Umfrage zum Leben in der Kreisstadt hat gezeigt, dass sich die Leser besonders an zwei Brachen stören: Das eine ist das Gelände der ehemaligen Strickwarenfabrik "Aktivist" in Planitz, das andere ist das zuletzt als Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft (DSF) bekannte Gebäude in der Nordvorstadt.

Beide bieten in der Tat einen traurigen Anblick. Doch nur eines wird tatsächlich in absehbarer Zeit aus dem Stadtbild verschwinden: die "Aktivist"-Ruine. Nach Auskunft aus dem Bauordnungsamt der Stadt bereitet die Verwaltung derzeit die Ausschreibungen für Rodungs- und Abbrucharbeiten auf dem Gelände neben dem Gert-Fröbe-Haus vor. Im Januar sollen die Bäume abgeholzt werden, im März kommen dann die Gebäude an die Reihe.

Allerdings gibt es dabei noch eine Herausforderung zu meistern. Denn in einem der äußerst maroden Gebäude hängt ein Wandbild von Edgar Klier, das eigentlich gerettet werden soll. Nachdem es dort aber jüngst gebrannt hatte, zögerten die Verantwortlichen zunächst, die Räumlichkeiten wieder zu betreten. Inzwischen wird die Lage zwar als sicher genug eingeschätzt. Doch ist den Experten noch nicht klar, wie sie das Bild bergen können. "Es laufen Versuche, die einzelnen Kacheln vom Untergrund zu lösen. Außerdem erfolgen Gespräche, um das Wandbild nach Möglichkeit an anderer Stelle wieder anzubringen", sagt Rathaussprecher Mathias Merz.

Dass das inzwischen zum Teil übermalte Bild fest haftet, ist keine Neuigkeit. Schon seit Längerem gehen auch in der Redaktion Anfragen zu dem Kunstwerk ein. Ehemalige Mitarbeiter des "Aktivist" erinnern sich daran, dass ein besonderer Kleber es unmöglich machen sollte, die Fliesen jemals wieder abzulösen.

Kunst gibt es auch am Haus der DSF zu sehen. Doch ist die nicht ganz so alt. Erst vor wenigen Wochen eröffnete an der Fassade des einst stolzen Gebäudes eine Bilderschau junger Zwickauer. Die Stadt hatte ihr Einverständnis dafür gegeben, dabei gehört ihr das Haus gar nicht. Es ist herrenlos, nachdem es der letzte Eigentümer einfach aufgegeben hatte. Der Freistaat dürfte es sich aneignen, will es aber nicht. Die Stadt verzichtet auch auf die offenbar unverkäufliche und nicht wieder zu nutzende Immobilie. Sie muss nur für die Sicherheit sorgen. Aus Sicht des Bauordnungsamtes ist diese jedoch nicht gefährdet. Damit bleibt vorerst alles, wie es ist.