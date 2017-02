Brand in Bürstenfabrik in Hartmannsdorf

erschienen am 08.02.2017



Hartmannsdorf. Zu einem Brand in Hartmannsdorf bei Kirchberg musste am Mittwochabend die Feuerwehr ausrücken. In dem Gebäude einer Firma, die Bürstenhölzer herstellt, brannte nach Informationen des Einsatzleiters ein Haufen Holz neben einem Heizkessel.

Die Feuerwehren von Saupersdorf, Kirchberg, Hartmannsdorf und Bärenwalde waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Ihnen gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Verletzte gab es nicht. Wie hoch der Schaden ist und wie es zu dem Feuer kam, ist noch nicht klar. Die Brandursachenermittler haben mit ihrer Arbeit begonnen. (nikm)