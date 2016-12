Brand in Meeraner Pflegeheim - Bewohner tot

erschienen am 26.12.2016



Meerane. Bei dem Brand im Pflegeheim an der Meeraner Oststraße ist ein männlicher Bewohner umgekommen. Das bestätigte Kai Götze, Einsatzleiter der Meeraner Feuerwehr. Der Mann wurde tot in dem Zimmer gefunden, dass am Montagmittag in Flammen geriet. Drei weiter Personen wurden gerettet. Gegen 12 Uhr brach im Seniorenheim ein Feuer aus. Die Meeraner Wehr und Einsatzkräfte aus dem benachbarten Pontiz bekämpften das Feuer innen und von außen.

Die Verlegung weiterer Bewohner in andere Heime beziehungsweise ins Krankenhaus wurde vorbereitet. Die Höhe des Schadens ist noch unklar, der Brandurachsenermittler der Polizei hat mit der Arbeit begonnen. (sto)

Video vom Brandort