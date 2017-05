Brand in Zwickauer Gartenanlage

erschienen am 23.05.2017



Zwickau. In einer Gartenanlage an der Crossener Straße in Zwickau sind am Montagnachmittag zwei Plastekomposter in Brand geraten. Das Feuer griff schnell auf einen Zaun und zwei Gartenhäuser über, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Schaden wird auf 7000 Euro geschätzt. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. (fp)