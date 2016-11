Brand in Zwickauer Industriehalle

erschienen am 29.11.2016



Zwickau. In einer Industriehalle auf dem Gelände des Unternehmens Johnson Controls an der Reichenbacher Straße in Zwickau ist Dienstagmittag Feueralarm ausgelöst worden. Laut Werksleiter Matthias Horn hatte es zuvor eine starke Rauchentwicklung an einer Abgasanlage gegeben. Die Ursache dafür ist noch unklar.

"Niemand ist zu Schaden gekommen, es hat auch keinen größeren materiellen Schaden gegeben", so Horn. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Der Einsatz dauert zur Stunde noch an. Die Produktion läuft jedoch schon wieder. (nd)