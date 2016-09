Brand in ehemaliger Strickwarenfabrik "Aktivist"

erschienen am 17.09.2016



Zwickau. In der ehemaligen Strickwarenfabrik "Aktivist" auf der Uthmannstraße in Zwickau-Oberplanitz ist in der Nacht zu Samstag, kurz nach Mitternacht, ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei brannte der Dachstuhl des leer stehenden Gebäudes bereits in voller Ausdehnung, als die ersten Einsatzkräfte eintrafen. Die Berufsfeuerwehr sowie die Wehren Marienthal und Planitz waren mit 65 Kameraden vor Ort.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. (fp)