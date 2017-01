Bürgermeisterwahl: Dritter Kandidat tritt an

erschienen am 04.01.2017



Lichtentanne . Der Unternehmer Frank Herwig will sich ebenfalls um das Amt des Bürgermeisters in Lichtentanne bewerben. Der 54-Jährige ist parteilos, wird sich aber über die Liste der SPD aufstellen lassen. Am Mittwochabend hat der Kreisverband der Sozialdemokraten Herwig als seinen Kandidaten bestätigt. Damit bewerben sich nun drei Männer um das Amt, bis zum kommenden Montag können sich noch weitere Bewerber melden. (sth)