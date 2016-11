Bunte Bänke erinnern in Zwickau an NSU-Opfer

erschienen am 05.11.2016



Zwickau. Eine Reihe bunter Bänke am Zwickauer Schumannplatz sorgt für Aufsehen. Die Sitzgelegenheiten wurden in der Nacht zu Samstag von der Initiative "Sternendekorateure" aufgestellt. Die Gruppe will damit der NSU-Opfer gedenken. In einer Erklärung heißt es: "Es hätte auch jeder andere Ort sein können. Aber es war unsere Heimatstadt Zwickau, in der Menschen lebten, die vielen anderen Familien unsägliches Leid gebracht haben. Deshalb ist Zwickau in der moralischen Verpflichtung, der Opfer rassistischer Täter zu gedenken." Jedem Ermordeten sowie den vielen anderen Betroffenen ist eine Bank gewidmet. Am Nachmittag findet in Zwickau eine Demonstration gegen Rassismus statt. Dazu aufgerufen hatte ein bundesweites linkes Bündnis. (nd)