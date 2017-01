Casting für Luther-Spektakel

Am Reformationstag 2017 erlebt Zwickau eine Weltpremiere. Interessenten für die Rollen können nächste Woche vorsprechen.

Von Thomas Croy

erschienen am 31.12.2016



Zwickau. 500 Jahre nach dem Thesenanschlag in Wittenberg kommt der große Reformator auf die Bühne. Am 31. Oktober 2017 erlebt "Luther in Zwigge - Ein musikalisches Spektaculum" seine Premiere im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt".

"Die meisten Zwickauer werden wahrscheinlich wissen, dass Luther eine kurze Zeit in der Stadt war. Unser Ansatz war zu erzählen, wie es dazu kam, dass Luther hierher kam. Denn das wissen die wenigsten. Das macht vielleicht einige auch neugierig", glaubt Holger Wettstein, der das Libretto zum Stück verfasste. Es geht um den Aufenthalt von Martin Luther 1520-22 in Zwickau und seine Auseinandersetzung mit dem Sozialrevolutionär Thomas Müntzer.

"Wir haben versucht, authen- tische Musik dazu zu schreiben, die trotzdem modern klingt", erzählt Komponist Ulf Firke. "An manchen Stellen klingt es richtig mittelalterlich, es sind aber auch rockige Stellen dabei. Das geht richtig zur Sache." Obwohl das Stück historisch angelegt ist, gibt es viele aktuelle Bezüge. Im Finale heißt es: "Eine friedliche Wende sei der Menschenwelt Lohn. Nennt es Umkehr, Verwandlung oder Reformation. Ganz egal welchen Namen, soll's im Einklang doch sein, denn nur so trägt das Leben einen friedvollen Schein."

Am Reformationstag 2017 soll es zweimal aufgeführt werden - am Nachmittag und am Abend. Die Kultour Z. ist Veranstalter. Das Theater stellt Kostüme und Requisiten zur Verfügung. Die Massenszenen auf dem Markt und dem Schießanger werden vom Chor der Westsächsischen Hochschule und dem Kinderchor des Sandberggymnasiums Wilkau-Haßlau mitgestaltet. Die Rollen der Einzeldarsteller werden nach einem Casting besetzt. "Es ist ein soziokulturelles Projekt, bei dem Leute mitmachen sollen, die das innere Bedürfnis verspüren, mal auf der Bühne zu stehen, die sich ausprobieren wollen, die Gemeinschaft mit anderen suchen", betont Holger Wettstein. Gesucht werden vor allem musikbegeisterte, gesanglich talentierte junge Männer im Alter zwischen 20 und 30, weil die in der damaligen Zeit angesiedelte Geschichte hauptsächlich durch Männer getragen wird. "Wir brauchen unter anderem einen Typen, der richtig lustig drauf ist: den Bänkelsänger, der die Geschichte dem Publikum nahebringt - eine Art Eulenspiegel", beschreibt Wettstein. Wer mitmachen möchte, sollte dies aus Leidenschaft und Spaß tun. "Es ist kein Projekt, mit dem man Geld verdienen kann", unterstreicht Firke.

Casting Am 4. Januar um 19 Uhr findet in der WHZ-Aula, Peter-Breuer-Straße 3, das Vorsprechen/-singen statt. Proben sind mittwochs, 18 bis 21 Uhr. Das Stück soll bis zu den Sommerferien stehen und Ende September nochmal aufgefrischt werden. Interessenten dürfen am 30./31. Oktober nichts anderes vorhaben. Dann wird "Luther in Zwigge" in der Neuen Welt eingerichtet und aufgeführt.