Cityforum: Die KaufhÃ¤user sind der SchlÃ¼ssel zum Erfolg

Cityforum: Die Kaufhäuser sind der Schlüssel zum Erfolg

Zum zweiten Mal haben sich Menschen getroffen, die die Innenstadt beleben wollen. "Freie Presse" zieht ein erstes Fazit und verrät: Den Zwickauern blüht was im nächsten Frühjahr.

Von Uta Pasler

erschienen am 10.09.2016



Zwickau. Zehn Monate nach dem ersten City-Forum für mehr Leben in der Innenstadt haben sich am Donnerstagabend mehr als 130 Besucher zur zweiten Runde in der Aula der Fachhochschule eingefunden. Unter der Moderation von Ex-Polizeisprecher Jan Meinel stellten Verantwortliche vor, was passiert ist, was nicht passiert ist und was demnächst passieren wird.

Das waren die Top 10 der Leser- und Expertenwünsche 2015:Eines der Kaufhäuser soll kulturell genutzt werden. Die Verwaltung zieht komplett in die Innenstadt. Es gibt niedrige (Start-)Mieten. An der Mulde muss Gastronomie direkt am Fluss her. Die Innenstadt braucht Spätis. Alternative Projekte erhalten mehr Unterstützung. Das Stadtmarketing kommt in eine Hand. Zwickau macht sich schick. Parken wird zum Teil kostenlos. Eine schönere Verbindung zum Bahnhof.

Das ist bereits passiert: Mit der Zwickauerin Anne Klüglich gibt es tatsächlich eine Stadtmanagerin, die das Stadtmarketing koordiniert. Zahlreiche Umgestaltungsvorschläge brachte ein Ideenwettbewerb. Deren Umsetzung wird nun geprüft. Seit Ende 2015 tagt regelmäßig ein Runder Tisch, an dem Stadtvertreter, Gastwirte, Architekten, Veranstalter und andere Engagierte sitzen und Ideen entwickeln. Und: Eine Art Spätverkauf ist da. "Das gefällt mir am besten", sagte Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) und lobte das Engagement der jungen fliegenden Händler, die mit ihrem "mobilen Späti" an wechselnden Orten in der Stadt ab und an abends für Speis und Trank und Treffs sorgen. Eine Dauerverkaufsstelle ist das aber nicht.

Da hakt es noch: "Unser größtes Problem sind unsere leeren Kaufhäuser", sagte Findeiß klipp und klar. Beim ersten City-Forum im November gab es noch zwei, jetzt sind es drei. Dass Zwickau Hochschulstandort ist, merkt man zu wenig. Die lebendigeren Studienrichtungen sind nicht in der Innenstadt oder überhaupt nicht in Zwickau angesiedelt. Zudem reisen viele Studenten täglich an und damit auch wieder ab, weil sie in der Nähe wohnen. Das Studentenleben spielt sich mehr in den Studentenclubs ab. Eine Zuschauerin vermisste eine Saftbar in der Innenstadt, mehrere eine für viele offene Kunstgalerie, in der auch verkauft werden kann. Karl-Heinz König, ehemaliger Essener Stadtmarketingchef: "Ich halte es für unmöglich, die Hauptstraße durchgängig als 1-A-Handelslage zu halten." Wenn doch, dann müsse das aus der Mitte heraus passieren. "Der Schlüssel liegt in den Kaufhäusern."

Das kommt als nächstes: Arcaden-Manager Jens Preißler zufolge soll es im nächsten Jahr eine Premiere geben. Die heißt "Zwickau blüht auf" und findet vom 30. März bis 15.April statt. Mitmachen können alle; das Aktionsgebiet ist der Bereich innerhalb des Dr.-Friedrichs-Rings. Straßen- und Fassadenbegrünung, Kräuter-, Pflanzen- und Ostermarkt, Essen im Freien, Begängnis auf den Märkten, alles im öffentlichen Raum, von klassisch bis modern, für jung und alt. Das empfahl auch König: den öffentlichen Raum mehr nutzen, Historie erhalten, aber Erleben zulassen. Vielleicht mit mehr Licht, mehr Grün, frechen Liegestühlen, Hinterhofinszenierungen, Alternativgastronomie an der Mulde, breiten Treppen an den Ufern. Trampelpfade sollten neu belebt werden, schlug König vor, und verwies auf das Mariengäßchen - viel genutzt, aber düster.

Was sonst noch geplant ist: Öffentlich bespielbare Klaviere in der Innenstadt, ein Vorschlag aus dem Ideenwettbewerb, werden laut Anne Klüglich derzeit ernsthaft geprüft. Sven Frommhold, Regionalleiter der "Freien Presse", erwiderte scherzhaft: "Aber bitte nicht in der Hauptstraße!" Er höre schon die ersten genervten Anrufer am Lesertelefon. Im Ernst sagte er: "Stadtbelebung muss man auch aushalten."

Was die Zukunft bringt: Ralf Steiner, Kanzler der Westsächsischen Hochschule, stellte die Planungen für den Bau des Innenstadtcampus' vor - ein 30-Millionen-Euro-Projekt. Der Campus in Eckersbach bleibe bestehen, ein zweiter kommt an die Peter-Breuer-Straße, mit schicker Mensa, großem Hörsaal, neuem Hochtechnologiezentrum, Offenheit, die auch baulich umgesetzt wird, und attraktiven Innenhöfen. Am Anfang der Äußeren Schneeberger Straße entsteht mit dem neuen Technikum ein echter Hingucker.