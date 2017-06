Crossener Wahrzeichen verabschiedet sich lautstark

Der Pipe Conveyor der Wismut wird seit gestern abgerissen. In ein paar Jahren wird nichts mehr an die ehemalige Bergehalde erinnern.

Von Sara Thiel

erschienen am 08.06.2017



Zwickau. Gras, ein kleiner Damm und einige Messstellen: Mehr wird von der Wismut in ein paar Jahren nicht mehr zu sehen sein. Jedenfalls nicht in Crossen. Gestern hat der Abriss des Pipe Conveyors begonnen, jenes Förderbandes, das gut 20 Jahre lang das Bergematerial der Wismuthalde nach Helmsdorf auf das Gelände der ehemaligen Industriellen Absetzanlage (IAA) transportiert hat. Das Band ersparte den Anwohnern weit mehr als 100.000 Transportfahrten mit schweren Lastern, abgesehen von gelegentlichem Quietschen und Rattern war es ein leiser Helfer. Um so lauter erscheinen die Abrissarbeiten nun.

Gut 20 Jahre lang war der Anblick des Stahlgestells, das über die Mulde, die alte B 93 und die Bahngleise bis hinter den großen Damm führte, ein Synonym für die Vergangenheit und die Gegenwart der Wismut in dieser Region. Je mehr die Bergehalde schrumpfte, desto mehr erinnerte dieses Gurtförderband an einen Teil der jüngeren Geschichte, über den in Diskussionen meist mit großen Emotionen gesprochen wurde. Der Pipe Conveyor stand schon für die neue Wismut, die aus Steuermitteln finanziert wird und deren Aufgabe es ist, sich selbst unsichtbar zu machen. So beschrieb es gestern Stefan Mann, technischer Geschäftsführer der Wismut. Das ist zu einem guten Teil schon gelungen. Nur noch Reste von Haldenmaterial werden beseitigt. An manchen Stellen ist schon neues Gras gesät worden.

An anderen Stellen wird gebaggert - da liegt noch eine rund vier Meter dicke Schicht über dem ursprünglichen Aue-Lehm und dem Kies. Sobald die Förderanlage demontiert ist, baut die Wismut einen Behelfsdamm, einen vorübergehenden Hochwasserschutz, erklärt Bauleiter Frank Kretzschmar. "Dann werden die restlichen Flächen abgetragen -alles, was radioaktiv belastet ist, wird noch rausgeholt."

Wenn die Arbeiten beendet sind und dann ein endgültiger Damm die künftigen Überflutungsflächen von der Crossener Wohnbebauung trennt, werden noch einige Messstellen über das Gelände verteilt sein, um das Gebiet zu überwachen. Schon heute ist die Strahlenbelastung, die vom Haldengelände ausgeht, laut Wismut-Sprecher Frank Wolf unerheblich. "Das war früher anders, als noch viel Staub von der Halde geweht wurde. Das bekamen vor allem die Menschen an der Langen Straße ab." Keine Entwarnung gibt es allerdings für das Grundwasser. Denn bei der Sanierung des Wismutgeländes auf der anderen Seite der Schneppendorfer Straße wurde wegen der Nähe zur Zwickauer Mulde nicht das gesamte kontaminierte Material aus dem Boden genommen. Damit fließt belastetes Wasser in die Mulde. Grund zur Sorge sieht Frank Wolf aber nicht. Das Wasser werde stets überwacht, und es zeige sich, dass der Verdünnungsfaktor groß genug ist. "Da bringt die Mulde selbst noch mehr aus dem Erzgebirge mit."

Nicht nur auf der Crossener Seite des Flusses soll Gras über die Geschichte wachsen. Auch in Richtung Oberrothenbach wird die Wismut die insgesamt 36 betroffenen, teils privaten Grundstücke renaturieren.