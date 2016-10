Damit im Ernstfall alles klappt: Amt probt Schutz vor Seuchen

150 Männer und Frauen aus Westsachsen haben gestern beim ersten Massenimpfen der Grippe vorgebeugt. Bei diesem einen Notfalltest soll es jedoch nicht bleiben.

Von Viola Martin

erschienen am 27.10.2016



Zwickau. Für den Fall, dass plötzlich eine Seuche in Westsachsen eintritt, hat das Gesundheitsamt des Landratsamtes gestern erstmals ein Massenimpfen geprobt. Damit die Situation nicht nur simuliert wird, hatte die Behörde im Vorfeld zur Massen-Grippeschutzimpfung im Zwickauer Verwaltungszentrum aufgerufen. 150 Leute kamen.

Der Weg ins Haus 4 war mit hellgrünen Pfeilen und dem Hinweis "Impfstelle" ausgeschildert. Er führte vorbei an den Bestattungsdiensten Zwickau. Da dort niemand freiwillig landen will, ließen sich die Interessenten lieber vorbeugend gegen die Influenza impfen. Die Krankheit kann ernste Folgen haben: Zu Jahresbeginn hatte es einen Grippetoten im Landkreis gegeben. Von Januar 2016 bis zum Ende der vergangenen Grippesaison hatte das Gesundheitsamt zudem 569 Fälle von Influenza registriert.

Im Flur wurden die Impfwilligen gestern von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes in Empfang genommen und über die Schutzaktion aufgeklärt. Dann ging es in eine der drei Impfstellen. So voll wie in den meisten Wartezimmern von Allgemeinmedizinern war es nicht. "Am Vormittag sind vor allem ältere Menschen gekommen, über Mittag war es ruhig. Jetzt rücken die Leute auf dem Heimweg von der Arbeit hier an", sagte Landkreissprecherin Ilona Schilk. Sie berichtete, dass es in der Behörde einen Infektionsschutzstab gibt, der bei Seuchen aktiv wird.

"Von Seuchen spricht man, wenn 20 Prozent der Bevölkerung oder mehr erkrankt sind", so Schilk. "Da kann schnell eine Massenimpfung nötig sein. Die proben wir heute und morgen, um für den Ernstfall gerüstet zu sein." Wenn solch eine Lage weiter eskaliert, entscheide der Landrat, ob der Katastrophenfall ausgerufen werde. Das Massenimpfen sei eine Vorstufe, um die Katastrophe möglichst zu verhindern.

Thomas Grimm ließ sich den Pieks erstmals verpassen. "Ich habe die Gelegenheit genutzt, weil ich hier nebenan im Gewerbegebiet arbeite", sagte er. Auch Regina Seidel kam direkt von der Schicht. "Nachdem mich die Grippe 2007 ganz schön erwischt hatte, lasse ich mich seit 2008 immer impfen. Mit Erfolg", sagte sie. Siegfried Wendt hatte aus der "Freien Presse" vom Impftermin erfahren. Er holt sich sonst die Spritze vom Hausarzt, wollte diesmal das volle Wartezimmer meiden. Im Amt ging es meist schnell.

Nach dem Massenimpfen probt der Kreis am Samstag erneut einen Notfall - diesmal geht es bei einer Übung des Landeskatastrophenschutzes mit der Stadt Chemnitz und dem Kreis Leipzig um das Zusammenspiel der Behörden mit Hilfsorganisationen, der Polizei, dem THW und der Bundeswehr.

Die Massenimpfung zum Grippeschutz findet heute erneut von 9 bis 17 Uhr im Haus 4 des Verwaltungszentrums, Werdauer Straße in Zwickau, statt. Impfausweis und Krankenkassenkarte sind mitzubringen.