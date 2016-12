Das richtige Stück für den richtigen Saal

Einst als Film berühmt geworden, kommt ein Märchen nun auf die Bühne. Die "Neue Welt" liefert dazu die schönste Kulisse.

Von Ludmila Thiele

erschienen am 12.12.2016



Zwickau. Wer demnächst Gast eines königlichen Hofballs sein möchte, sollte unbedingt das Weihnachtsmärchen des Theaters Plauen-Zwickau in der "Neuen Welt" besuchen. Das Ambiente des Konzert- und Ballhauses mit dem schönsten Terrassensaal Westsachsens ist ein absoluter Volltreffer für die bezaubernde Inszenierung des beliebten Märchenfilms "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aus dem Jahr 1973.

"Im Plauener Vogtlandtheater mussten wir für die Ballszenen extra Kulissen anfertigen, hier spielen wir in einem echten und dazu noch wunderschönen und großen Ballsaal, der den Darstellern noch mehr Interaktionen mit dem Publikum ermöglicht", erklärt Dramaturgin Maxi Ratzkowski. Die Zuschauer werden sozusagen zum Teil der feinen Ballgesellschaft, zu der auf Einladung des Königs (Michael Schramm) auch Aschenbrödels (Nadine Aßman) Stiefschwester Dorchen (Anja Schreiber) und die Stiefmutter (Ute Menzel) gehören. Und natürlich das verschleierte Aschenbrödel, das durch den Saal den Weg auf die Bühne und direkt zum Prinzen (Leonard Lange) findet, dessen Herz sie im Sturm erobert. Dabei erkennt er nicht gleich, dass es das Mädchen aus dem Wald ist, das er bei ihrer ersten Begegnung "Ein Hühnchen ohne Feder" genannt hat, und bei der zweiten als treffsichereren Jäger kennenlernte. Denn wie der Prinz liebt das Aschenbrödel die Natur, das Reiten und Jagen.

Die Zuschauer erleben hautnah, wie der vorher so heiratsunwillige Thronanwärter ihr sofort einen Heiratsantrag stellt.

Doch bevor das zwar verliebte, dennoch selbstbewusste Aschenbrödel dem zustimmt, muss der Königssohn ihr Rätsel lösen: "Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Zum Dritten: Ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht, mein holder Herr." Und schon ist die Fremde verschwunden.

Auf der Suche nach Aschenbrödel wird der Prinz auch Klaus und Hans begegnen. Seine Frage: "Was sind das für Vögel", könnte man mit einigen Adjektiven beantworten: von schräge über lustige bis hilfsbereite, vor allem aber sind es liebenswerte. Dargestellt werden die beiden Täubchen von Marcel Kaiser und Till Alexander Lang, die nicht nur das zauberhafte Federvieh verkörpern. Kaiser versucht zudem als Lehrer dem Prinzen Manieren beizubringen. Lang schlüpft in die Rollen von Königin Mutter und des Dieners Vincek, der im Hause der Gutsherrin nicht nur für allerlei Aufregung sorgt, sondern auch derjenige ist, der dem Aschenbrödel die drei Haselnüsse besorgt.

Brilliert hat zur Premiere das gesamte Ensemble, das mit lang anhaltendem Applaus bedacht wurde. Inszeniert wurde das Märchen von Joachim von Burchard, der bereits bei "Der kleine Prinz" Regie führte. Ins Szene gesetzt wurde die Bühnenfassung des Films von Jeannine Simon, die wie schon bei dem "Kleinen Prinzen" für tolle Kostüme und das Bühnenbild verantwortlich zeichnete. Tolle Perücken und passende Schminke sind ebenso erwähnungswert wie die Musik von Jan Exner.

"Es ist wirklich traumhaft schön und für jedes Alter geeignet. Und man wird schon im weihnachtlich geschmückten Foyer richtig schön auf das Märchen eingestimmt", sagte die Zwickauerin Zoja Haumer, die die Premiere mit Mann, Mutter und beiden Töchtern (12 und 15 Jahre) besuchte. Auch die ganz jungen Zuschauer hatten wahre Freude an dem rund 70-minütigen Stück, in dem es viel zum Lachen gibt und sogar die Bösen gar nicht so richtig böse sind. Dass am Ende alles gut wird, versteht sich von allein. "Wir hoffen, dass es sich noch mehr herumspricht, dass wir diesen beliebten Filmklassiker als Weihnachtsmärchen im Konzert- und Ballhaus spielen, und dass es noch viele Kinder mit ihren Eltern und Großeltern zusammen genießen, und auch die Erwachsenen ohne Kinder nicht den Weg in eine Kindervorstellung scheuen", wünscht sich die Dramaturgin.