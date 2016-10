Der Parkplatz-Ã„rger

Der Parkplatz-Ärger

Crimmitschau und Werdau haben ihre Gebühren in der Innenstadt probeweise abgeschafft, Zwickau seine erhöht. Die Kritik ist groß.

Von Uta Pasler

erschienen am 15.10.2016



Zwickau. Händler, Kunden und Studenten sind sauer wegen der neuen Parkgebühren in Zwickau. Seit Mitte September müssen sie für Stellflächen zahlen, die vorher gratis waren, oder - wie auf dem Platz der Völkerfreundschaft - nun 2 statt 1 Euro berappen.

Die Folge: Der bisher kostenlose Brückenberg ist halb leer, an der Pöhlauer Straße kommen Anwohner wegen der vielen parkenden Autos dagegen kaum noch aus ihren Grundstücken. Unter der Glück-Auf-Brücke herrscht oft gähnende Leere. Zudem zeigt die Stadtverwaltung Konsequenz in der Umsetzung der neuen Gebühren. Politessen kontrollieren Parkplätze der Einkaufsmärkte und die Pöhlauer Straße. Auch der weiße Transporter, der gestern tapfer unter der Brücke die Stellung hielt, hatte bereits ein Knöllchen an der Scheibe.

Dabei können die Zwickauer und ihre Gäste noch von Glück reden, dass die Mühlen der Verwaltung langsam mahlen. Ende Februar hatte der Stadtrat die Gebührenerhöhung beschlossen. Erst Mitte September wurden die neuen Parkscheinautomaten installiert. Rund 370.000 Euro Mehreinnahmen erwartet die Stadt. Innenstadthändler hatten damals schon Bedenken angemeldet, dass das die Kunden vertreibe. Juliane Tröger, Chefin von Mode-Tröger an der Marienstraße, sieht diese Ängste nun bestätigt: "Die Stadt will Besucher anlocken, hat den letzten freien Parkplatz der Innenstadt jetzt aber auch noch gebührenpflichtig gemacht. Jeder Kunde, der zuletzt zu uns kam, hat das moniert." Was manchen Zwickauer besonders wurmt: In Crimmitschau und Werdau wurden die Parkgebühren in den Innenstädten gerade erst probeweise abgeschafft.

Auch bei Constance Arndt vom Förderverein Stadtmanagement häufen sich Beschwerden. "Es ist unbefriedigend, aber zugleich wenig realistisch, das in kürzester Zeit wieder zu ändern." Überall und kostenlos parken zu können, das werde sicher nicht funktionieren. Aber man sollte angesichts dieses Ärgers doch nacharbeiten, vielleicht Elemente ändern, um den Service für den Kunden zu verbessern und die Geschäfte für Händler und Gastronomen zu erleichtern. Studenten bündeln derzeit ihren Frust. In der Mensa am Ring wurde diese Woche ein Briefkasten für Meckerpostkarten eingerichtet, die dann an die Oberbürgermeisterin übergeben werden sollen.

Für das Ordnungsamt ist es derzeit noch zu früh, schon wieder über Korrekturen nachzudenken. "Es war natürlich davon auszugehen, dass die neue Ordnung nicht überall auf Zustimmung stößt und dass Beschwerden eingehen", sagt Rathaussprecherin Heinke Reinke. Ob es mehr Parkplatzsuchverkehr gibt, vermag noch niemand zu sagen. Beschwerden von Einkaufszentren, dass deren Parkplätze von Dauerparkern blockiert werden, lägen keine vor. Und Wettbewerbsnachteile gegenüber Werdau und Crimmitschau würden eher dann entstehen, wenn zu wenige öffentliche Parkflächen bereitstünden. Zudem gebe es kostenfreie Kurzzeitparkplätze.

Parkhausbetreiber nutzen die Gunst der Stunde und werben verstärkt. "Wir merken, dass beide Parkhäuser von den Autofahrern sehr gut angenommen werden," sagt Simon Schwarz, Sprecher der Contipark-Gesellschaft, die im Parkhaus Zentrum über 394 und in den Arcaden über 435 Stellplätze verfügt. Gerade im Parkhaus Zentrum würden sich immer mehr Kunden über die günstigeren Tarife, die unter Umständen bei 2,50 Euro am Tag liegen, freuen. (mit kma/vim/nd)