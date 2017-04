Der Tunnel hat neue Gesichter

Zwei Tage lang arbeiteten Street-Art-Künstler aus ganz Sachsen in der Unterführung an der Zentralhaltestelle. Das sorgte und sorgt für Aufsehen.

Von Sara Thiel

erschienen am 28.04.2017



Zwickau. Normalerweise ist so ein Tunnel ein Ort, in dem man seinen Gang unwillkürlich beschleunigt. In der Unterführung an der Zwickauer Zentralhaltestelle jedoch haben viele Menschen am Donnerstag und Freitag ihren Gang verlangsamt.

Einige bleiben stehen, fotografieren, lächeln. Andere schütteln den Kopf. Es tut sich was in Zwickau. Zahlreiche Street-Art-Künstler sind der Einladung von Rico Gruner gefolgt, um die längst überschmierten Bilder von Robert Schumann mit etwas ganz Neuem zu übermalen. Da diese Aktion innerhalb der Tage der Demokratie und Toleranz stattfindet, bekamen die Künstler das Thema "Unsere Sicht ans Tageslicht" gestellt. Ein Kompromiss zwischen Verwaltung und Gestaltern. Die eine hätte gern wieder etwas Bildliches, leicht Verdauliches gehabt. Die anderen wollten freie Hand haben. "Alles hat seine Zeit", sagt Gruner, der hofft, dass es nun an der Zeit ist, dass die lange verkannte Street Art tatsächlich ihre Anerkennung auf der Straße findet - oder zunächst mal unter der Straße.

"Gerade Unterführungen werden von Städten gern für uns angeboten", sagt auch Hörl. Der 28-jährige Dresdner Künstler hat schon mehrere Tunnel mit gestaltet und bekommt in Zwickau größtenteils positive Rückmeldungen. Gerade bleibt wieder ein älterer Herr stehen, zückt sein Mobiltelefon und macht Fotos vom bunten Treiben im Untergrund. Eine Frau geht lächelnd die Treppe nach oben und lobt die Aktion: "Wow, das sieht alles schön aus." Und dann sagt sie noch, sie hoffe, dass nicht gleich alles wieder vollgeschmiert werde. Das hofft Rico Gruner auch. Er erinnert sich, dass die Schumann-Porträts vom Kunstverein Kontraste keine Woche alt waren, als der erste Robert schon ein Bärtchen verpasst bekam. Zuletzt waren sämtliche Bilder nur noch unansehnlich.

"Die Künstler, die jetzt hier aktiv sind, haben in der Szene alle einen guten Namen", sagt er und hofft, dass das hilft. Damit spricht er der Verwaltung aus der Seele. Die hat zusätzlich verfügt, dass die drei Eingangsbereiche frei bleiben für alle, die sich selbst an der Spraydose betätigen wollen. Die Flächen sollen regelmäßig überstrichen werden, sodass neuer Platz für Kreatives entsteht. Gelingt das, kommt die Street Art auch in Zwickau langsam ans Tageslicht.