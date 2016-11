Der Überlebenskünstler

Niemand im Freistaat steht derzeit so unter Druck wie Justizminister Sebastian Gemkow. Trotz der Rücktrittsforderungen hat er immer noch etwas Zeit für ein wenig Wohltätigkeit - wie am Samstag in Mülsen.

Von Michael Stellner

erschienen am 07.11.2016



Mülsen. Der Mann, der Sebastian Gemkow sein soll, wirkt etwas steif. Um 19.10 Uhr betritt er die Bühne, etwas später als geplant. Die Umleitung im Ortsteil St. Niclas hat ihn eine Viertelstunde gekostet. Jetzt ist er im Amorsaal bei der 28. Spendengala "Brot für die Welt", bei der die Mülsener CDU Geld für Afrika sammelt. Gemkow liest seine Rede vom Blatt und spricht von der hohen Spendenbereitschaft der Mülsener. "Ich bin überwältigt", sagt er emotionslos. 20 Minuten dauert die Ansprache, Gemkow wirkt hölzern. Die Mülsener spenden ihm am Ende freundlichen Applaus.

Sebastian Gemkow (CDU) steht derzeit unter Druck wie sonst wohl niemand im Freistaat Sachsen. Vor der Affäre um den mutmaßlichen Terroristen Dschabir al-Bakr kannte kaum jemand den Namen und das Gesicht des 38-jährigen Juristen aus Leipzig, dem seit 2014 das sächsische Justizministerium untersteht. Dann erhängte sich Al-Bakr Mitte Oktober in seiner Gefängniszelle und Gemkow stand plötzlich im Rampenlicht.

Die Opposition fordert seinen Rücktritt. "Der Spiegel" spricht vom "failed Freistaat", die "Zeit" titelt unter einem Foto von Gemkow und Ministerpräsident Stanislaw Tillich: "Unter Stümpern". Gemkow muss Interviews geben, unter anderem in den "Tagesthemen" der ARD, wonach es später heißt, er habe eine äußerst schlechte Figur gemacht. Mit seiner Weigerung, zurückzutreten, bringt er die Öffentlichkeit noch mehr gegen sich auf. Und doch ist er da, in Mülsen, und bestellt ein Schnitzel mit Kartoffelsalat.

Eine halbe Stunde vorher sind sogar die Parteifreunde im Zweifel, ob er wirklich kommen wird. "Ich habe ihm am Nachmittag beim Parteitag in Glauchau kurz die Hand gegeben", sagt Carsten Körber, Zwickauer Bundestagsabgeordneter und an dem Abend in Mülsen praktisch der Gastgeber. "Ich weiß nicht, ob er wirklich kommt, aber er hätte es mir bestimmt gesagt, falls nicht."

Während Sebastian Gemkow eingerahmt von Orts-, Landes- und Bundespolitikern auf sein Schnitzel wartet, nimmt er die schwarz gerahmte Brille ab. Er wirkt müde. Er sagt Sätze, wie sie Politiker sagen, die nicht anecken wollen. Ja, er ist zum allerersten Mal in Mülsen. In der regenschwarzen Nacht hat er zwar nichts vom Ort gesehen, aber er kennt diese kleinen Orte auf dem Land, erzählt er, er hat sie oft besucht als Kind. "Ich fühle mich hier sehr wohl und behütet", sagt er. Ist Mülsen nach dem ganzen Druck der letzten Wochen eine Erholung für ihn? "Wenn sich der Trubel legt, ist es angenehm, wieder an dem teilzunehmen, was das Leben auch ausmacht", diktiert Gemkow. Ob er den Druck noch spürt? "Jetzt ist die Phase, in der wir daran arbeiten müssen, die richtigen Schlussfolgerungen für den Strafvollzug umzusetzen." Wie er selbst damit umgeht? "Mir persönlich geht es gut", sagt Gemkow nach kurzem Zögern. "Aber das spielt nur eine untergeordnete Rolle", schiebt er nach.

Es sind typische Sätze, wie sie Politiker sagen, wenn sie gleich mitdenken, was die Leser davon halten könnten. Nur keine Missverständnisse produzieren. Wer zu lange in Parlamenten sitzt, gewöhnt sich diese Sprache an.

Klappt man danach den Block zu und legt den Stift weg, wird Sebastian Gemkow mit einem Mal ein anderer. Ja, klar haben die letzten Wochen etwas mit ihm gemacht, erzählt er dann. Dass er nicht alles gelesen hat, was über ihn geschrieben wurde. Sonst gehst du kaputt, sagt er. Seine Mitarbeiter haben auch die positiven Artikel über ihn herausgesucht. Da sei mal einer in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gewesen, sagt Gemkow und lacht. Er weiß genau, wie sehr ihm der Wind ins Gesicht bläst. Aber irgendwie müsse er ja damit umgehen.

Hand aufs Herz, würde er bei einem zweiten Fall Al-Bakr noch einmal alles genauso machen? Auf gar keinen Fall, sagt Gemkow und schüttelt energisch den Kopf. Er habe dazugelernt. Aber damals habe sich eben jeder an die Vorschriften gehalten. Heute wisse er, dass die Vorschriften nicht reichen. Deswegen müsse man daran arbeiten, nachzubessern. Aber soll er jemanden aus dem Justizapparat einen Kopf kürzer machen, nur weil die Leute sich an alle Regeln gehalten haben? Nee, wirklich nicht, sagt Gemkow. Da trete er lieber selbst ab.

In Porträts, die in den letzten Wochen häufig über ihn geschrieben wurden, wird der Mann oft als freundlich, aber wenig durchsetzungsstark beschrieben. Gleichzeitig finden sich kaum Politiker, die etwas Schlechtes über Gemkow als Person sagen wollen. In Mülsen versteht man, warum.

Am Ende des Tages sind 4260 Euro Spenden für Afrika zusammengekommen. Der Minister fährt nach seinem Schnitzel zurück nach Leipzig. Die schlimmste Krise, glaubt er, ist überstanden.