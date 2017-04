Der Vater der Kreaturen

Die Zwickauer Freunde aktueller Kunst zeigten am Dienstagabend den neuen Dokumentarfilm über den Maler Neo Rauch. Der ließ sich danach noch ein bisschen in die Farben gucken.

Von Sara Thiel

erschienen am 13.04.2017



Zwickau. Irgendwo zwischen New York City und Los Angeles liegt Zwickau. Da und dort werden Neo Rauchs Bilder für unvorstellbare Preise verkauft. In der westsächsischen Provinz waren Werke zu sehen, die selbst für die reichsten Sammler nicht käuflich sind. Zwickau hat einen Platz in der Kunstwelt.

Von außen betrachtet könnte das die eigentliche kleine Sensation in Nicola Graefs Dokumentarfilm über das Schaffen von Neo Rauch sein. Von innen betrachtet auch. Als der Film "Neo Rauch - Gefährten und Begleiter" nach rund einer Stunde inhaltlich in Zwickau landet, da recken sich im realen Zwickau die Hälse. Die 250 Zuschauer im restlos ausverkauften "Alten Gasometer" setzen sich unwillkürlich gerade hin. Und irgendwie wird Klaus Fischer, Chef des Vereins Freunde aktueller Kunst und einer von wenigen ausgesuchten Gesprächspartnern im Film, zu "uns' Klaus".

Er erinnert die Welt an eine Ausstellung, die es vor anderthalb Jahren geschafft hatte, die Galerie der Kunstfreunde samt der drumrumliegenden Muldestadt in ein helleres Licht zu zerren. Zu sehen waren Bilder von Neo Rauch und Rosa Loy, die in Zwickau geboren wurde und die selbst längst mehr ist als die Frau eines der wichtigsten Maler der Gegenwart. In ihrer gemeinsamen Schau zeigten sie ihre privatesten Bilder: gegenseitige Geschenke und Werke, die ihnen wichtiger sind als eine Verkaufssumme. Bilder, von denen die im Film vorgestellten Sammler nur träumen können.

Tausende haben diese Ausstellung gesehen, Hunderte sitzen am Dienstagabend vor der Leinwand - wenige nutzen anschließend die Gelegenheit, diesen geheimnisvollen Maler um eine Antwort zu bitten. Zum Beispiel auf die Frage, welche Erwartungen er an den Betrachter hat, wenn er ihm seine schwer zu dechiffrierenden Bilder zeigt. Er verlange von ihm, sagt Rauch, dass er sich in der Lage sehe, diese Hervorbringungen als Kreaturen anzunehmen. Man solle sie mit kreatürlicher Selbstverständlichkeit und großer Absichtslosigkeit auftreten lassen. Und wie um diese Sätze leichter entschlüsselbar zu machen, fügt er an: "Meine Bilder sollen einfach sein." Denn es habe alles seinen tieferen Sinn, aber keine Bedeutung.

Es gibt auch Fragen, denen geht er offen aus dem Weg. Im Film ist es die nach den Millionensummen, die für seine Bilder gezahlt werden. Im Gasometer die, ob er anders malen würde, wäre er nicht in Aschersleben, sondern im Westen Deutschlands aufgewachsen. "Das ist mir zu hypothetisch", sagt er und spricht lieber über seinen Krieg. Den Krieg mit seinen Kreaturen, die ihn nachts nicht schlafen lassen, an seinem Bett rütteln, wenn sich die Figuren auf den Leinwänden noch nicht ausgeformt haben. "In Leinwanddingen geht es mitunter martialisch zu", sagt er, nachdem die Zwickauer ihmmehr als anderthalb Stunden beim Arbeiten zugesehen haben, also beim Grundieren, beim Malen, beim Auswischen, wieder und wieder.

Eine Erklärung für die vielsagenden, manchmal in einer unbekannten Sprache sprechenden Bilder von Neo Rauch bekommen die Künstler, die Kulturschaffenden, die Kunstfreunde im Saal nicht. So etwas wollen auch die wenigsten. Sie wollen sich faszinieren lassen, vielleicht hinterher beim Signieren noch ein paar Worte wechseln. Oder Rosa Loy, die nahbarer wirkt als ihr Mann, zum Geburtstag gratulieren. Den hat sie eben an diesem Abend in Zwickau gefeiert - statt in Leipzig. So wie früher.