Die GÃ¼nthers halten mit 75 Jahren den Eherekord

Die Günthers halten mit 75 Jahren den Eherekord

Zwickau hat keine Königin, und damit gibt es auch keine Kronjuwelen in der Stadt. Mit einer Kronjuwelenhochzeit wird heute aber etwas gefeiert, das ebenfalls sehr selten und wertvoll ist.

Von Viola Martin

erschienen am 14.10.2016



Zwickau. Dass sie heute das Fest der Kronjuwelenhochzeit feiern, können Elfride und Waldemar Günther kaum fassen. Es gibt derzeit keine Ehepaar in Zwickau, das länger verheiratet ist. "Wo sind die 75Jahre nur hin?" fragt sich die 95-Jährige, die es sich im Sessel im Wohnzimmer bequem gemacht hat. Ihr Waldemar erzählt, dass in der gleichen kleinen Stube damals die Hochzeitsfeier stattfand. "Kaum zu glauben, dass da 30Personen hier gefeiert haben", sagt er kopfschüttelnd und erzählt, dass das Paar im Haus von Elfrides Eltern wohnt.

Der Mann, den seine Freunde und ehemaligen Kollegen Waldi nennen, hat diese Woche schon seinen 96. Geburtstag gefeiert. Gelernt hat er in der Autounion. "Und zwar Autoschlosser. Ich habe August Horch noch persönlich kennengelernt", erzählt der Rentner. "An meinem 21. Geburtstag war ich im Krieg bei der Luftwaffe. Da habe ich meinem Staffelkapitän gesagt, dass ich heiraten möchte, und er hat mir Heimaturlaub gegeben." Schon fünf Tage nach der Hochzeit musste er wieder fort, später war er vermisst.

"Das war eine schlimme Zeit für mich. Aber ich habe mir gesagt, vermisst ist nicht tot", erinnert sich die 95-jährige Elfride Günther, die 1942 eine Tochter geboren hatte. "Ich war überglücklich, als mein Waldemar kurz vor Weihnachten 1945 aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft kam. Nach dem Krieg ist dann noch unser Sohn geboren worden."

Ihr Ehemann berichtet, dass er sich damals im Polizeipräsidium melden musste und gefragt worden sei, ob er sich als Polizist am Aufbau eines neuen Deutschlands beteiligen wolle. "Und ein neues, besseres Land wollte ich nach meinen schlimmen Kriegserfahrungen", sagt der Mann, der das Angebot annahm. Später arbeitete Waldemar Günther als Kraftfahrer, war auch im Westen unterwegs. "Doch weil mein Bruder in Frankfurt am Main lebte, musste ich den Beruf aufgeben und habe im Kraftverkehr zum Verkehrskaufmann umgeschult. Dann bin ich Werkstattleiter im damals einzigen Autohaus der Stadt geworden, wo der Trabant ausgeliefert wurde. Meine Frau hat als Bandleiterin im ,Aktivist' gearbeitet."

Das Ehepaar, das noch zu DDR-Zeiten in Rente gegangen ist, hat die Reisefreiheit nach der Wende genossen. "Wir sind vor allem gern ins Gebirge gefahren", sagt Waldemar Günther, der bis heute mit seinem Renault unterwegs ist. "Allerdings jetzt nur noch zum Einkaufen", betont er. Seine Elfride ist nach einem Oberschenkelhalsbruch auf den Rollstuhl angewiesen. Er bereitet Frühstück und Abendessen zu, auch Sohn und Schwiegertochter, die nicht weit weg wohnen, unterstützen das Paar, genau wie ein Pflegedienst, der regelmäßig kommt.

"Trotzdem genießen wir unsere Zweisamkeit, sitzen gern bei einer guten Tasse Kaffee zusammen", sagt der Senior. "Und wir freuen uns schon auf die Feier zu unserer Kronjuwelenhochzeit. Die findet am Samstag statt. Nicht wie die grüne Hochzeit in der kleinen Stube, sondern im ,Lindengarten'. Da kommt die ganze Familie, die inzwischen weit verstreut in Deutschland lebt."