Die K-Frage

Die drei leeren Kaufhäuser sind den Zwickauern ein Dorn im Auge. Manche haben die Hoffnung auf eine Wiederbelebung bereits aufgegeben - andere suchen nach Ideen.

Von Sara Thiel

erschienen am 24.11.2016



Zwickau. Die Meinungen über den Handel in der Innenstadt und damit auch zu der Frage, was mit den drei leerstehenden Kaufhäusern geschehen soll, gehen bei den Zwickauern weit auseinander. In einem aber sind sich die Teilnehmer der großen "Freie Presse"-Umfrage einig: So, wie es ist, kann es nicht bleiben.

Ein Teil der Leser sagt rigoros, alle drei sollten abgerissen werden - oder zumindest ein Teil davon. Sie glauben nicht, dass sich eine sinnvolle Nachnutzung findet. Immerhin stehen die beiden Gebäude an der Hauptstraße seit Jahren größtenteils leer. Das Modehaus Wöhrl hatte sich im Frühjahr aus der Stadt zurückgezogen. Im Fall des Kaufhauses Joh hatte es kurz vor dessen Schließung im September 2013 noch geheißen, es gebe ernsthafte Interessenten für einen Weiterbetrieb. Doch heute sind nur noch die Tauben zu Gast. Grünflächen oder ein Spielplatz sind in den Augen einiger Zwickauer gute Alternativen für die leeren Häuser.

Andere haben die Hoffnung auf eine Wiederbelebung indes noch nicht aufgegeben. So wünschen sich nicht wenige ausdrücklich ein Karstadt, dessen Angebot weitgehend alle Bedürfnisse decke. Andere sind der Meinung, dass die Innenstadt schon genug Einkaufsmöglichkeiten bietet - aber die Kunden fehlen. Um die anzulocken, bräuchte es kostenfreie oder kostengünstige Parkplätze. Deswegen schlagen einige Zwickauer vor, eines der Gebäude zu einem Parkhaus umzurüsten. Ein weiterer Vorschlag zur Lösung der Kaufhaus-Frage ist, die Stadtverwaltung oder gar das Landratsamt in der Innenstadt anzusiedeln. Das bringe nicht nur Arbeitsplätze in die City, sondern auch Publikumsverkehr. Ein Großteil dieser Vorschläge ist freilich bekannt. Sie waren bereits vor mehr als einem Jahr gemacht worden, als die Zwickauer beim Cityforum über die Gestaltung der Innenstadt diskutierten.

Die Vorschläge wurden in der Vergangenheit jedoch stets als nicht praktikabel abgelehnt. Unter anderem, weil die Stadt die Häuser nicht besitzt. Das ist auch vielen Zwickauern klar. Eine Leserin schreibt: "Solange die Eigentümer nicht mit der Stadt kooperieren, lässt sich nichts machen." Mit dieser Meinung steht sie nicht allein da. Viele fordern, endlich Einfluss auf die Eigentümer zu nehmen. Doch das ist nicht einfach. Vor wenigen Tagen hat sich eine Delegation der Stadtverwaltung mit Vertretern der Erbengemeinschaft getroffen. Über die Gespräche wurde Stillschweigen vereinbart, dennoch zeigten beide Seiten damit, dass sie sich aufeinander zu bewegen wollen. Auf Nachfrage der "Freien Presse" teilte der Leipziger Rechtsanwalt Dirk Lange mit, die Eigentümer seien jederzeit bereit, ein seriöses Kaufangebot zu prüfen und gegebenenfalls anzunehmen. Lange vertritt die Interessen der Familie. Mit potenziellen Käufern und Investoren aus dem In- und Ausland sind die Eigentümer immer wieder im Gespräch, sagte er. Die Verhandlungen hätten bisher zu keinem Ergebnis geführt. Zudem bestünden derzeit keine eigenen Pläne zur weiteren Entwicklung der Liegenschaft. Über ihre preislichen Vorstellungen schwiegen sich die Erben aus.

Im September waren Zwickaus Sozialdemokraten mit dem Vorschlag in die Öffentlichkeit gegangen, die Stadt möge das schon lange leer stehenden Schocken-Kaufhaus kaufen, abreißen und dort das neue Stadtarchiv errichten. Die Fassade ist allerdings denkmalgeschützt. Das jüdische Unternehmen Schocken, das seinen Sitz in Zwickau hatte, galt einst als eine der fünf größten Warenhausketten Deutschlands. Zu DDR-Zeiten hieß das Zwickauer Haus "Konsument", 1991 wurde es von Horten übernommen, 1999 geschlossen. Aktuell gibt es Mieter im Erdgeschoss. (mit upa/ca)