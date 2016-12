Die Wismut verschwindet immer mehr von der Bildfläche

Die ersten Arbeiten für den Abriss des Crossener Förderbandes laufen. Damit endet in Zwickau eine Ära.

Von Sara Thiel

erschienen am 27.12.2016



Zwickau. Das Förderband für das Crossener Haldenmaterial hat "kalte Füße" bekommen: In den vergangenen Wochen wurde damit begonnen, Bäume und Büsche entlang der Strecke bis zur ehemaligen Industriellen Absetzanlage (IAA) Helmsdorf zu entfernen. Ist das erledigt, soll es der gesamten Förderanlage an den Kragen gehen.

In vier Abschnitten möchte die Wismut das Förderband samt Nebenanlagen aus der Landschaft verschwinden lassen. Zunächst wurde nach Auskunft von Ina Mättig von der Wismut dafür Sorge getragen, dass in dem Gebiet lebende geschützte Arten einen neuen Lebensraum finden. Dabei ging es vor allem darum, Zauneidechsen und Fledermäuse sozusagen umzusiedeln. Im Frühjahr und Herbst machten sich Fachleute deswegen entlang der Strecke auf die Suche nach den besonders geschützten Tieren.

Nun, da diese in Sicherheit sind, konnten Büsche und Bäume gerodet werden - und zwar von Crossen aus in Richtung Oberrothenbach. Das begann am 5. Dezember. Bis Ende Februar müssen diese Arbeiten beendet sein. Vor allem dieser Teil des Vorhabens brauchte einen langen Vorlauf, denn die Landschaftspfleger benötigten das Einverständnis von zahlreichen Grundstückseigentümern.

Der eigentliche Abriss der Anlagen beginnt, wenn die Arbeiter überall freien Zugang haben. Dann soll es immer Stück für Stück vorwärts - oder besser: rückwärts - gehen. All das ist bereits soweit vorbereitet, die Ausschreibungen können veröffentlicht werden, sobald die bergrechtliche Zulassung vorliegt. Ina Mättig rechnet damit, dass die Arbeiten im März beginnen. "Dabei sind die Querungen der alten Bundesstraße 93, der Zwickauer Mulde und der Anlagen der Deutschen Bahn die größten Herausforderungen", sagt sie. Vor allem, was die Bahnstrecke angeht, war eine sorgfältige Planung nötig, um den Zugverkehr so reibungslos wie möglich weiterlaufen zu lassen. Mit dem Gurtförderband verschwindet einer der letzten Zeugen der Wismut-Ära aus dem Ortsbild von Crossen und Oberrothenbach. Mit dem letzten Bauabschnitt soll dann 2017/18 buchstäblich Gras über die Sache wachsen.

Geplant sind die Wiederaufforstung sowie Neuanpflanzungen, um wieder einen Lebensraum herzustellen, der dem ursprünglichen sehr nahe kommt. Ist das geschafft, wird die Wismut die betroffenen Grundstücke an die Eigentümer zurückgeben, so Ina Mättig.