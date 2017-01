Dieseldiebstahl geht im Kreis zurück

Die Anzahl derartiger Delikte im Landkreis Zwickau hat sich 2016 im Vergleich zu den Vorjahren halbiert. Das liegt auch daran, dass Firmen vorsichtiger geworden sind.

Von Michael Stellner

erschienen am 09.01.2017



Zwickau. Dort, wo früher das Katastrophenschutzlager der Stadt Zwickau war, sollen künftig Lastwagen parken. Ein Zwickauer Transportunternehmen will das Gelände kaufen und einen verschließbaren Abstellplatz für seinen Fuhrpark einrichten. Die 13 Lastwagen waren in der Vergangenheit verstreut im Stadtgebiet abgestellt worden. Das habe zu Vandalismus und Dieseldiebstahl geführt, heißt es aus dem Liegenschafts- und Hochbauamt.

Die Flucht vor den Dieseldieben kommt fast ein bisschen spät, denn 2016 haben sich Kriminelle weitaus seltener an fremden Tanks bedient als in den Jahren zuvor. Die Polizei zählte nur noch 30 Fälle im ganzen Landkreis, hinzu kommt ein misslungener Versuch. 2015 waren es noch 62 Fälle gewesen, 2014 63. Innerhalb der Zwickauer Stadtgrenzen wurden in den beiden vorausgehenden Jahren jeweils neun Delikte gezählt, 2016 dann nur noch fünf. Der Schaden verringerte sich ebenfalls deutlich von rund 30.000 auf 9400 Euro.

Polizeisprecherin Anett Münster relativiert allerdings die Zahlen, die die Beamten auf Anfrage der "Freien Presse" herausgesucht haben. Sie könne nicht garantieren, jeden einzelnen Fall von Dieseldiebstahl aus der Statistik erwischt zu haben. Dafür nämlich erheben die Beamten überhaupt keine eigene Statistik. Treibstoffklau landet in der amtlichen Kriminalstatistik unter der großen Kategorie Diebstahl. Und ist dort noch einmal untergliedert in einfachen sowie schweren Diebstahl. Wie das beim Dieselklau konkret aussieht? "Ein besonders schwerer Fall wäre zum Beispiel, wenn jemand extra den Tankdeckel aufbricht, um an den Treibstoff zu kommen", erläutert Münster. Dennoch: "Man kann eindeutig sagen, dass die Treibstoff-Delikte deutlich zurückgegangen sind."

Unklar ist, ob sich der Trend auch bundesweit umgekehrt hat. In den vergangenen Jahren hatte der Treibstoffdiebstahl eher zugenommen. Das Bundesamt für Güterverkehr sprach in einer Studie mit Vergleichsdaten der Jahr 2007 bis 2013 von einer Verdopplung der Taten. Das Zwickauer Transportunternehmen geht lieber auf Nummer sicher. Wenn der Finanzausschuss am Dienstag dem Verkauf der Fläche für 134.000 Euro zustimmt, kommt der Fuhrpark fürs Erste hinter Schloss und Riegel.