Dieses Jahr kein Marienthaler Fackelzauber

erschienen am 31.08.2016



Zwickau. Erstmals seit elf Jahren wird es am ersten Samstag im November keinen Marienthaler Fackelzauber geben. Dar├╝ber informierte am Nachmittag das ehrenamtliche Organisationsteam. "Wir bedauern das, weil die Veranstaltung in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden ist. Es kamen mehr als 15.000 Besucher. Doch die stark ver├Ąnderten Sicherheitsanforderungen m├╝ssen auch von uns ber├╝cksichtigt werden", sagte Lutz Feustel. Das daf├╝r n├Âtige Sicherheitskonzept sei f├╝r dieses Jahr nicht mehr realisierbar. Doch das bedeutet nicht das Aus f├╝r das beliebte Stadtteilfest. Den zw├Âlften Fackelzauber soll es nun 2017 geben. "Um die beliebte Veranstaltung zukunftssicher zu machen, w├╝nschen wir uns eine enge Partnerschaft mit der Stadt Zwickau. Und wir brauchen weitere Sponsoren, denn: Sicherheit kostet Geld", so Feustel. (vim)