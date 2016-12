Diskussionen über Graffito

Eine übermalte Schmiererei sorgt für Gesprächsstoff in der Stadt. Die einen finden die Aktion prima. Für andere bleibt sie jedoch eine Straftat.

Von Sara Thiel

erschienen am 24.12.2016



Zwickau. Ein Herz ist netter als eine SS-Rune - doch verboten ist beides. Zumindest, wenn jemand diese Symbole auf die Wand eines Hauses malt, das ihm nicht gehört.

Aus diesem Grund gibt es jetzt in Zwickau Diskussionen über ein Graffito, das an einem Gebäude in einer Seitengasse zur Peter-Breuer-Straße über Nacht das Gesicht gewechselt hatte. Zuerst prangte dort eine SS-Rune, über die sich CDU-Stadtrat Karl-Ernst Müller öffentlich beschwert hatte. Dann wurde die Schrift mit einem Herz und den Worten "Liebe Freiheit Alles" überdeckt. Da in diesem Zusammenhang nur einseitig von einer "Schmiererei" die Rede war, ärgerten sich manche über die Ungerechtigkeit.

Tatsächlich kann man eine ungebetene Malerei in jedem Fall als Straftat sehen, egal ob Rune oder Herz. "Das ist immer eine Sachbeschädigung", sagt Stephan Zantke vom Amtsgericht Zwickau. Im Fall des großen roten Herzens habe der Hausbesitzer - in diesem Fall der Freistaat - einen noch größeren Aufwand, um die Farbe zu entfernen. Allerdings wird solch ein Fall von Sachbeschädigung nur dann juristisch verfolgt, wenn der Geschädigte einen Antrag stellt. "Wenn der Hauseigentümer mit so etwas leben kann und keine Anzeige erstattet, dann kann man das als nachträglich genehmigt betrachten", so Zantke.

Größe und Inhalt von Schmierereien spielen bei einer Anzeige zunächst keine Rolle. Anders sei das bei Hakenkreuzen und ähnlichen Symbolen. Bei ihnen kommt ein zweiter Straftatbestand hinzu: Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Ein Richter würde laut Zantke vermutlich auch beachten, ob das Graffito sozusagen aus hehren Motiven gemalt wurde.