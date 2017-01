Dortmunds OB will BVB-Boss ködern

Rund 500 Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik erlebten gestern den 20. Neujahrsempfang der Stadt Zwickau. Der Abend bot reichlich Gesprächsstoff.

Von Nancy Dietrich

Flirt mit Borussia Dortmund: Ullrich Sierau (SPD) ist Feuer und Flamme für das neue Stadion. Der Oberbürgermeister von Zwickaus Partnerstadt Dortmund hat sich gestern die Arena in Eckersbach angeschaut. "Ich bin ein Fan. Das ist richtig toll geworden", sagte der 60-Jährige am Abend beim Neujahrsempfang der Stadt Zwickau und der Stadtwerke Zwickau Holding. Er ist sich sicher: Der aktuell im Tabellenkeller stehende FSV werde in der Liga bleiben ("Der Verein könnte perspektivisch noch weiter oben spielen") und auch das Finanzproblem sei in den Griff zu bekommen. Für Letzteres will der Dortmunder seinen Beitrag leisten. Er kündigte gestern an, BVB-Boss Hans-Joachim "Aki" Watzke zu kontaktieren, um für ein Freundschaftsspiel der Borussen in Zwickau zu werben. Der BVB tanzt jedoch auf vielen Hochzeiten. Liga, Pokal, Champions League. "Im Sommer ist zudem wieder eine Chinareise geplant." Sierau weiß: Die Zeit drängt. Der DFB verlangt bis 23. Januar Auskunft darüber, wie der FSV eine Liquiditätslücke in Höhe von 411.000 Euro füllen will. Ein Freundschaftsspiel gegen den BVB im Zwickauer Stadion käme da gerade recht. "Das entscheide aber nicht ich, sondern die Verantwortungsträger des BVB", so Sierau.

Gedenkminute: Noch vor zwei Jahren war Kurt Rudolph mit der Martin-Römer-Ehrenmedaille ausgezeichnet worden. Am vergangenen Neujahrstag starb der engagierte Zwickauer nach langer schwerer Krankheit. An ihn wurde gestern in aller Stille erinnert.

Stadt packt Neues an: Für 2017 hat sich die Stadtverwaltung viel vorgenommen. Das Tiefbauamt will allein 20 Straßenbauprojekte in Angriff nehmen. Die Bahnhofstraße erhält einen neuen Spielplatz, Kitas werden saniert, in Oberhohndorf entsteht einer neuer Hort. Die Zweifeldhalle für das Clara-Wieck-Gymnasium wird in Angriff genommen und die Fucikschule komplett modernisiert. Bei einem Projekt allerdings gab Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) den anwesenden Landtagsabgeordneten noch eine Hausaufgabe mit auf den Weg: Sie sollen in Dresden für Fördermittel für den Neubau der Sprachheilschule "Anne Frank" werben - die Eigenmittel seien da.

Symbolbänke erinnern: Im Zwischenfoyer der "Neuen Welt", in der der Neujahrsempfang traditionell über die Bühne geht, waren die NSU-Gedenkbänke vom Schumannplatz aufgestellt. "Ich bin den 'Sternendekorateuren' dankbar, dass sie Stellung bezogen haben gegen Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit und für Toleranz und Demokratie und dass sie der Opfer des NSU fünf Jahre nach dessen Auffliegen gedachten", so Findeiß. Unbekannte hatten im November einen Teil der Bänke mit Farbe beschmiert, demoliert und einige Bänke gestohlen.

Mahnung des Abends: Trotz vieler positiver Nachrichten habe 2016 auch Angst und Sorgen mitgebracht. "Wir mussten in Zwickau mit ansehen, dass - wieder - rechtsextreme Personen und Gruppen durch die Straßen ziehen, dass der Dialog mit und unter Bürgern gezielt gestört wurde, dass es in Stadtratssitzungen zu Ausschreitungen kam oder dass Persönlichkeiten verunglimpft wurden", sagte Pia Findeiß. Damit spielte sie auf den rechten Internetkanal "Kara Ben Nemsi TV" an. Auch gestern belästigten Mitbetreiber des Kanals vor der "Neuen Welt" die Gäste des Empfangs. Findeiß appellierte in diesem Zusammenhang, nicht nur anlässlich des Luther-Jahrs auf die Werte der Reformation zu setzen: Freiheit, Solidarität, Menschlichkeit, soziales Miteinander, Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Viele Zwickauer hätten diese Werte bereits verinnerlicht. Findeiß: "Diese Art der Reformation fortzusetzen und am Leben zu halten, lohnt sich."