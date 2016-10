Druckerei rüstet sich für Zukunft

Auch wenn "Harry Potter" eine Nummer zu groß ist für die Zwickauer Firma: Im Markt der Kinderbücher mischt Westermann ordentlich mit.

Von Uta Pasler

erschienen am 21.10.2016



Zwickau. Der Platz für die neue Maschine, die noch schneller Seiten klammert als die alte, ist bereits mit Bändern abgesteckt. In den nächsten Tagen soll sie kommen, sagt Michael Wrobel, Geschäftsführer von Westermann Druck Zwickau. Seit 2012 investiert das Unternehmen, in dem fast 200 Mitarbeiter rund um die Uhr beschäftigt sind, kontinuierlich. Wrobel nennt keine konkrete Summe, aber Millionen Euro sind nicht untertrieben.

Westermann hat damit auf die geringeren Lagerkapazitäten der Verlage und den Wunsch nach immer kürzeren Lieferzeiten reagiert. Neben modernen Maschinen mit Automatisierungstechnik hat die Bogendruckerei neue Software eingekauft und in die Weiterbildung der Mitarbeiter investiert. 90 Frauen und Männer sind Buchbinder, neudeutsch Medientechnologen, in der Druckverarbeitung. In der Druckerei selbst gibt es 30 Beschäftigte.

4000 Titel produziert Westermann aktuell im Jahr. "Vor fünf Jahren waren es noch 2500", sagt Wrobel. Rund 20 Millionen Produkte verlassen jährlich das Haus: klammergeheftete Broschüren, Hochglanzbildbände, Bücher mit Soft- und Hardcover. "Kundenberatung ist unsere Stärke", sagt Wrobel, der ein pfiffiges Team hinter sich weiß. Großauftraggeber ist der Schulbuchverlag der Westermann-Gruppe. Der Diercke-Atlas wird beispielsweise hier in einer Regionalausgabe gedruckt. Mehr und mehr ziehen die Zwickauer auch andere Auftraggeber, selbst aus dem deutschsprachigen Ausland, an Land. Sie drucken hochwertige Kataloge für Kunstmuseen, Rechtswälzer ohne Illustrationen, das Statistische Jahrbuch, Koch- und Esoterikbücher. Hobby-Schriftsteller, die ihren Roman drucken möchten, können kommen. "Unsere Auflage beginnt bei 350 Stück und geht üblicherweise bis 20.000. 100.000 Stück schaffen wir unter Umständen auch, aber keinen 'Harry Potter'. Millionenauflagen sind nicht drin", sagt Wrobel.

Kinderbücher wie die "Conny"-Reihe des Carlsen-Verlags entstehen indes durchaus bei Westermann. Manche bekommen Glitzerlack auf den Buchdeckel oder Schleifchen, Kaschierungen, Gold-Prägung. Sie werden geklammert, geheftet oder geklebt, bekommen einen geraden oder runden Rücken.

Der Geschäftsführer glaubt fest an die Zukunft des Buches, das auch überleben wird durch Symbiosen mit der digitalen Welt: Westermann ist vorbereitet, die gedruckte Ware mit QR-Codes, CDs und Videos zu verknüpfen.