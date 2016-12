Durchsuchungen und Festnahmen im Zwickauer Drogenmilieu

erschienen am 07.12.2016



Zwickau. Die Zwickauer Kripo hat in den vergangenen vier Wochen der Zwickauer Drogenszene zwei empfindliche Schläge versetzt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, konnten insgesamt etwa 4,4 Kilogramm Cannabis, Konsumutensilien sowie einen vierstelligen Eurobetrag sichergestellt werden. Außerdem wurden zwei 24- bzw. 26-jährige mutmaßliche Dealer festgenommen. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Gegen sie sowie gegen einen weiteren 29-Jährigen und eine 25-Jährige, allesamt im Landkreis Zwickau wohnhaft, wird wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels in nicht geringen Mengen ermittelt.

Die Ermittlungen laufen nach Polizeiangaben seit Sommer 2016 und führten zunächst Anfang November zur Festnahme des 24-Jährigen und des 26-Jährigen, wobei insgesamt vier Kilogramm Cannabis beschlagnahmt werden konnten. Am Dienstag erfolgten die Durchsuchungen bei dem 29-Jährigen und der 25-Jährigen, wobei nochmals 400 Gramm Cannabis gefunden wurden. Die Ermittlungen dauern an. (fp)