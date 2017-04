Ein Knöllchen für den Frühlingstrabi

erschienen am 31.03.2017



Zwickau. Kein vorgezogener Aprilscherz: Die Polizei hat am Freitagnachmittag einem Trabi, mit dem sich eine Malerfirma auf dem Georgenplatz an der Aktion "Zwickau blüht auf" beteiligt, ein Knöllchen verpasst. Dabei hatte sich das Unternehmen doch schon die witzige Frühlingsdeko-Eigenwerbung einiges kosten lassen ... Die westsächsische Metropole zeigt sich noch bis 23. April von ihrer grünen und bunten Seite. Dank vieler Händler, Vereine, Gastronomen, Firmen und Privatleute hat sich die Innenstadt in eine riesige Flaniermeile zum Schauen, Staunen und Verweilen verwandelt. Zudem lädt noch am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr das erste Streetfood-Festival auf den Hauptmarkt ein. (sf/awo) Foto: Andreas Wohland