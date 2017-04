Ein Stadtteil feiert sich selbst

Zum Planitzer Sekt- frühstück präsentiert sich Jahr für Jahr ein besonderer Stadtteil. Der ist beliebt - und dennoch ein wenig verkannt.

Von Sara Thiel

Zwickau. Regen? Egal! Auch wenn die Organisatoren am Samstag kurz nach 10 Uhr ein mulmiges Gefühl hatten, gut eine Stunde später war die Welt in Ordnung: Unzählige Besucher drängten sich auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr zum Planitzer Sektfrühstück.

Dass es das prickelnde Getränk dort gratis gibt, ist kaum der Grund für den Andrang bei diesem Stadtteilfest. Planitzer sind etwas Besonderes - und das zeigen sie auch gern. "Viele Besucher von außerhalb staunen darüber, was es bei uns alles gibt", sagte Benjamin Strunz, der die Veranstaltung mit organisiert hatte. Denn der bis in die 1940er-Jahre hinein eigenständige Ort hat zwar einen guten Ruf als beliebter Wohnstandort. Dass sich im Süden der Stadt auch zahlreiche Unternehmen angesiedelt haben, wird dabei aber oft übersehen. Aus diesem Grund entstand das Sektfrühstück, bei dem sich Händler und Gewerbetreibende präsentieren. Und die sind als Geschäftspartner gefragt - das zeigte der rege Andrang an diesem Vormittag. "Der Planitzer zeichnet sich als Lokalpatriot aus", sagte Strunz. Was er vor Ort kaufen kann, das kauft er auch dort, davon ist Strunz überzeugt. Das einzige, was es nicht mehr gibt, sind kleine Lebensmittelläden, die wurden inzwischen durch Supermärkte ersetzt.

Die Nieder-, Ober- und Neuplanitzer wissen das zu schätzen. Entsprechend gering ist beispielsweise der Rückgang der Einwohnerzahlen. Am deutlichsten ist er noch im Plattenbaugbiet Neuplanitz, wo 2012 noch fast 8500 Menschen wohnten. Ende des vergangenen Jahres waren es nur noch rund 7900 Einwohner. Niederplanitz schrumpfte in der Zeit nur um 135 auf 5146 Menschen. Oberplanitz verlor 109 Einwohner. Dort leben jetzt 6130 Menschen.

Eine junge Frau, die in Planitz geboren wurde, wird demnächst wieder hinziehen. Es ist eben doch ein besonderer Ort, sagte Jeanette Canis. "Hier passt einfach der Zusammenhalt." Das sehe man eben daran, dass trotz Regens und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt mehrere hundert Menschen das Sektfrühstück bevölkern. Und das sei bei Weitem nicht das einzige Fest, bei dem sich die Planitzer immer wieder treffen: Die Feuerwehr, das Bad und auch die Großvermieter laden regelmäßig ein. "Außerdem passt hier auch die Nahversorgung: Es ist alles da", lobte die junge Frau.

Wenn man nachfragt, fehlt aber doch etwas: "Ein bis zwei Spielplätze könnten wir in Oberplanitz noch gebrauchen", sagte Benjamin Strunz, der auch für die CDU im Stadtrat aktiv ist. "Denn die Leute sollen ja später hierbleiben, weil sie hier eine schöne Kindheit erlebt haben", findet er und hofft, dass möglicherweise über den Bürgerhaushalt ein Weg gefunden wird, mehr Spielgelegenheiten anzubieten.

Abgesehen von fehlenden Spielplätzen tut sich in dem Stadtteil in diesem Jahr einiges. Was viele Anwohner freut, ist die Tatsache, dass das ehemalige Rathaus am Wilhelm-Stolle-Platz endlich saniert wird. "Es tut gut, dass der Schandfleck verschwindet", sagte Strunz. Ein Privatinvestor saniert das Gebäude und baut Wohnungen aus. Ein weiterer Schandfleck - die ehemalige Strickwarenfabrik "Aktivist" - verschwindet derzeit in Oberplanitz. Außerdem sollen zwei Turnhallen neu gebaut werden: ein Ballsportzentrum und eine Sportstätte für das Clara-Wieck-Gymnasium. Zudem steht der Neubau der Sprachheilschule "Anne Frank" an. Saniert wird auch die Fucikschule, da soll es im Sommer richtig losgehen, und die Kindertagesstätte "Rasselbande" bekommt neue Außenanlagen.