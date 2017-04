Einbruch und Vandalismus an Paradiesbrücke

erschienen am 22.04.2017



Zwickau. Mehrere Personen haben am Freitag in Zwickau gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen. Nach Polizeiangaben riefen mehrere Kraftfahrer die Polizei weil sie auf dem Dr.-Friedrichs-Ring, am Citytunnel, mit Glasflaschen beworfen worden. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt.

In dem Zusammenhang wurde auch mit geteilt, dass sich mehrere Personen am Verkaufsstand auf der Paradiesbrücke zu schaffen machten. Dieser wurde gewaltsam geöffnet und eine noch nicht bekannte Menge alkoholischer Getränke noch vor Ort konsumiert. Im Rahmen erster Maßnahmen wurden drei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren ermittelt. (fp)