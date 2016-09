Eine Giraffe tanzt auf dem Hauptmarkt

Mit einem großen und vielseitigen Eröffnungsspektakel hat gestern das neu aufgestellte Zwickauer Puppentheater seine erste Saison eröffnet.

Von Torsten Kohlschein

Zwickau. Neue Leitung, neue Unternehmensform, neue Ensemblemitglieder - wie wird sich das alles auf das Zwickauer Puppentheater auswirken? Die Antwort, die Hunderte Zwickauer gestern vom großen Eröffnungsspektakel der nun zur Kultour Z. gehörenden Bühne mit nach Hause nahmen, lautet: Mit dem Puppentheater ist weiterhin zu rechnen. Momentaufnahmen von einem Nachmittag, dem das Wetter wenig anhaben konnte. Unter rhythmischem Trommelschlag setzte sich gegen 14 Uhr der Umzug der Puppenspieler vom Puppentheater aus in Bewegung. Mit Marionetten, Hand- und Stabpuppen bestückt, mit Riesenköpfen und -gliedmaßen ausgestattet machten sich dabei nicht nur die Puppenspieler des Hauses sowie des Mondstaubtheaters und die Gäste aus dem polnischen Wrocław (Breslau) auf den Weg über Hauptmarkt, Hauptstraße, Schumannplatz, Magazinstraße und Innere Plauensche zurück zur Gewandhausstraße: "Es sind ganz viele Freiwillige unserer Einladung gefolgt", zeigte sich Direktorin Monika Gerboc begeistert vom Zuspruch. Geschätzt mehrere hundert Zwickauer aller Altersgruppen begleiteten den Umzug. Ein riesengroßer goldener Schlüssel stand im Mittelpunkt der offiziellen Eröffnungszeremonie für das Theater. Mit vereinten Kräften drehten Kultour-Z.-Geschäftsführer Jürgen Flemming und der maskierte Puppenspieler Konrad Till diesen im Schloss der Eingangstür für das Theater, bis sich zunächst im Obergeschoss Fenster öffneten, in denen sich zwei der Wesen zeigten, die das Haus bevölkern.Die ließen schließlich unter Klangeffekten und Bühnennebel die Tür aufschwingen - und das nach dem Festumzug weiter angewachsene Publikum nahm sein Theater wieder in Besitz. Im Saal fand allerdings gestern kein Programm statt. Dafür konnten kleine Puppentheater-Fans Puppen basteln und sich auf einem riesigen, rot gepolsterten Thron in standesgemäß goldenem Ornat mit Krone auf dem Haupt fotografieren lassen - getreu dem neuen Motto des Hauses: "Da bin ich Kind, da bin ich König!". Auf mehreren kleinen Bühnen entlang der Hauptstraße boten die Künstler des Ensembles verschiedenerlei Beispiele von Solo-Straßen-Puppentheater dar. Als Mit- und Nachmachangebot zeigte Theaterpädagogin Sabine Weitzel interessierten Kindern, wie man eine Puppe zum Tanzen bringt: Gebaut aus verdrehtem, mit buntem Klebeband in Form gebrachtem Packpapier, Sneakers an den "Füßen", wird sie zu Musik aus der Konserve zum Leben erweckt - je nach Geschick mit einem bis zu vier Spielern. Als Höhepunkt des Nachmittags gab das junge Ensemble der Wrocławer "Klinika Lalek" ("Puppenklinik") auf dem Hauptmarkt vor Hunderten Zuschauern ein Gastspiel mit den größten Marionetten der Welt - Tieren, durch Seilzüge mit Fahrgestellen verbunden, von mehreren Spielern gesteuert. Eine sehenswerte Darbietung, bei der eine lebensgroße Giraffe tanzend auf dem Hauptmarkt sang, ein Löwenbändiger den Kopf verlor und wiederfand, und ein zuvor reparaturbedürftiger Elefant den Abflug machte. Erklärtes Fazit der Show: "Alles ist möglich!" - Ein passendes Motto für die Zukunft des Puppentheaters.