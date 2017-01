Eine Kunststoffpresse kehrt in ihre Heimatwerkstatt zurück

An fünf Vliesstraßen wurde einst die Hülle des Trabant hergestellt. Die letzte der Anlagen steht im Horch-Museum.

Von frank dörfelt

Zwickau. Rund 40 Millionen Pressteile wurden schätzungsweise insgesamt für die äußere Verkleidung des Trabant hergestellt. "Für jedes Fahrzeug wurden zehn Teile benötigt", erklärte Werner Reichelt, der als der Vater der Kunststoffhülle gilt. Dazu kamen noch die Ersatzteile. Um ausreichend Dächer, Türen und Kotflügel zur Verfügung zu haben, waren im VEB Sachsenring fünf Vliesstraßen in Betrieb, die von 1957 an bis zu ihrer Demontage 1992 nahezu ohne Unterbrechung in Betrieb waren. 44 Pressen sorgten schließlich für die notwendige Form der Teile.

Die einzige noch existierende Vliesstraße wird gegenwärtig zumindest optisch wieder zu neuem Leben erweckt. Und das genau in jener Halle, in der einst das DDR-Kultauto produziert wurde. Heute wird diese als Erweiterung des August-Horch-Museums umgebaut. Das tonnenschwere Gebilde hat Werner Reichelt vor der Schrottpresse bewahrt. "Und das nun schon zum dritten Mal", betonte er. Gleich 1992 hatte er die Anlage in Sicherheit gebracht und diese in der Lackiererei "versteckt". Jahre später erfuhr er, dass die Teile in die Seilerstraße gebracht worden waren. "Ich fand dort nur einen Rosthaufen vor", sagte er. Die nächste Rettung führte in die mobile Trabantausstellung in der Uhdestraße, wo die Vliesstraße auch wieder zu sehen war. Jetzt ist sie zum letzten Mal umgezogen.

Die Zwickauer Firma Gläser hatte die beiden schwersten Teile bereits im vergangenen Jahr an den neuen Standort transportiert. "Jetzt nachdem Fußboden und Fußbodenheizung fertig sind können wir die Vliesstraße wieder aufbauen." Für Firmenchef Sven Gläser und seine Mannschaft ist die Montage eine Herausforderung. "Wir bauen die ja originalgetreu wieder auf." Dazu hat Werner Reichelt jede Menge Zeichnungen und Fotos beigesteuert. Etwa 30 Meter ist die Vliesstraße von der Krempelei, in die der Rohstoff gefüllt wurde, bis zur Maschine für den Zuschnitt der drei Millimeter starken Kunststoffplatten lang. Aus Platzgründen wurden die insgesamt neun Maschinenteile jetzt allerdings im rechten Winkel zueinander aufgestellt. Den Abschluss bildet die Presse, auf der früher die vorderen Kotflügel hergestellt wurden.

In Betrieb genommen werden kann die Anlage freilich nicht mehr. Trotzdem ist Reichelt von dem Museumsprojekt begeistert. "Hier können die Besucher originalgetreu sehen, wie die Kunststoffpressteile entstanden sind", sagte er. Immerhin wird um die Anlage herum die Werkhalle optisch wieder aufleben. Sie wird eine der Attraktionen in der Ausstellung zur Autoindustrie ab dem Jahr 1945. Im Sommer soll der aufwändige Ausbau der ehemaligen Werkhalle abgeschlossen sei. Schon jetzt thront über der Vliesstraße, auf einer Empore ein P-70-Kombi. Seine äußere Hülle bestand ebenfalls aus Kunststoff. Das Besondere an dem Auto: An ihm befinden sich die ersten Pressteile die jemals an den Vliesstraßen hergestellt wurden. "Ohne den P 70 hätte es nie einem Trabant gegeben", sagte Reichelt.