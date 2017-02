Einkaufsstudie: Zwickau knapp schlechter als Bundes-Durchschnitt

erschienen am 08.02.2017



Zwickau. Ein durchwachsenes Ergebnis hat die Studie "Vitale Innenstädte 2016" dem Zwickauer Stadtzentrum bescheinigt. In der Befragung von 570 Passanten, die an zwei Tagen im Oktober stattgefunden hat, erzielte die Innenstadt eine Schulnote von 2,8. Der bundesweite Schnitt lag bei 2,7.

Die am Mittwochmorgen öffentlich vorgestellte Auswertung erbrachte gute Noten für das Gesamtangebot des Einzelhandels sowie für die gastronomische Situation. Besonders schlecht bewertet wurden dagegen die Parkplätze. René Glaser, der Geschäftsführer des Handelsverbands Sachsen, forderte alle Partner auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Passantenfrequenz und die Aufenthaltsdauer zu erhöhen. Insgesamt nahmen an der Studie 121 Städte teil, davon mit Leipzig und Zwickau nur zwei aus Sachsen. (ael)