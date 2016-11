Eislaufen in Zwickau auch 2016/17 möglich

erschienen am 10.11.2016



Zwickau. Auch in diesem Winter wird es in Zwickau eine Eisbahn geben. Sie öffnet am 28. November auf dem Platz der Völkerfreundschaft, wie die Inhaber Matthias Krauß und Rüdiger Günl am Donnerstag bekanntgaben. Zuvor war wochenlang nach einem Ersatzstandort für das das bisherige Eisbahn-Gelände am alten Erlenbad gesucht worden. Es eignet sich unter anderem wegen des Umbaus der ehemaligen Schwimmhalle nicht mehr für die Nutzung. Bei den Kosten für Ab- und Neuaufbau der Anlage, Miete für die Fläche, Strom und Nebenkosten "fehlt nicht viel an einem sechsstelligen Betrag", sagte Krauß. Betrieben wird die Bahn von dem Caterer, der auch die Verantwortung für die Schlossweihnacht in Zwickau hat. Die Bedingungen für Eisläufer werden sich - bei konstant gebliebenen Preisen - laut Krauß entscheidend verbessern. Neben der 800 Quadratmeter großen Eisbahn sind erneut zwei Eisstockbahnen geplant; auf dem insgesamt rund 1800 Quadratmeter einnehmenden Areal werden sich beheizbare Container mit Schlittschuhausleihe, Umkleidemöglichkeiten, Toiletten und ein Cateringbereich befinden. Die Saison dauert bis zum 28. Februar. Geplant ist wieder die "Freie Presse"-Eisstocktrophy. Eishockeyspielen ist aus Sicherheitsgründen zunächst nicht möglich, es werden aber Möglichkeiten gesucht, Fußgänger und Autos vor herumfliegenden Pucks zu schützen. (sf)