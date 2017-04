Energiepreise: Fliegerbauer will Geld von ZEV zurück

Geschäftsführer Schneider weist den Vorwurf zu hoch kalkulierter Preise von sich

Von Frank Dörfelt

erschienen am 10.04.2017



Zwickau. Der letzte Versuch einer gütlichen Einigung ist heute gescheitert. Nach 15 Minuten musste Richter Altfrid Luthe einsehen, dass ein Vergleich im Rechtsstreit zwischen der Zwickauer Energieversorgung (ZEV) und dem Immobilienunternehmen AKW GbR nicht möglich ist. Die ZEV fordert von ihrem Kunden rund 26.000 Euro aus offenen Rechnungen für Wärmelieferungen. Dass der Betrag einbehalten wurde, bestreitet der Generalbevollmächtigte der AKW, Kurt Fliegerbauer, nicht. Sein Argument: "Die Verträge der ZEV weisen erhebliche Mängel auf." Seine Recherchen hätten ergeben, dass bei der Kalkulation der Fernwärme der teurere Erdgaspreis herangezogen werde, obwohl längst mit dem Biomasse-Heizkraftwerk wesentlich billiger produziert worden sei. Allein bei 29 Häusern der AKW seien in den Jahren 2014 bis 2016 rund 388.000 Euro an Mehrkosten entstanden, die alle auf die Mieter umgelegt werden mussten. Auch der Lohnindex sei falsch berechnet, weil dafür Nordrhein-Westfalen als Grundlage genommen wurde. "In Sachsen verdient man bekanntlich weniger."

ZEV-Geschäftsführer Volker Schneider sieht das Verfahren gelassen und verteidigt die Preispolitik seines Unternehmens. "Ab dem 1. Januar 2013 haben wir Tarife angeboten, die nicht vollständig auf Gaspreisen beruhen", sagte er. Das habe jeder Kunde entsprechend berücksichtigen können. "Es haben eben nur nicht alle gemacht", sagte er. Das offene Rechnung eingeklagt werden, hält er im Interesse aller Kunden für notwendig und legitim.

Am Montag reichte die AKW zudem eine Widerklage ein. Für das Gebäude "Ringkaffee" fordert sie annähernd 22.600 Euro an, aus ihrer Sicht zu viel gezahlten Kosten für die Wärmelieferung zurück. Kurt Fliegerbauer zeigte sich siegessicher. "Wir werden das Verfahren bis zum Bundesgerichtshof fortsetzen", kündigte er an. Für den Fall, dass die AKW das Verfahren als eine Art Präzedenzfall gewinnt, geht er davon aus, das auf die ZEV Forderungen in Millionenhöhe zukommen.