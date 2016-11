Engpässe im Schwimmsport: Warum keine neue Halle?

Bis 2025 will die Stadt Zwickau ihre Sportstätten bedarfsgerecht anpassen. "Freie Presse"-Leser und Sportbundvertreter bringen jetzt einen neuen Vorschlag.

Von Uta Pasler

erschienen am 23.11.2016



Zwickau. Wie viel Sport gibt's im Jahr 2025 in Zwickau? Darum geht es in der Sportstättenentwicklungsplanung, über die morgen Nachmittag der Stadtrat abstimmen soll. Auf 180 Seiten hat ein Planungsbüro vorab aufgelistet, was bis 2025 getan oder gelassen werden sollte. Grit Nürnberger und Jens Juraschka vom Kreissportbund, dem Dachverband von mehr als 300 Sportvereinen, haben das Papier durchgeackert. Ergebnis, sofern der Stadtrat das Konzept beschließt: "Es ehrt die Stadt, in jedem größeren Stadtteil Kernsportstätten vorzuweisen", sagt Präsident Juraschka. Die wichtigsten Inhalte:

Freibäder: Zu der Bäderdiskussion, bei der Verkauf oder Schließung von Crossener und 04-Bad empfohlen werden, hatte sich der zuständige Ausschuss bereits positioniert: Ein Verkauf soll gestrichen werden. Für Juraschka steht auch die Schließung nicht zur Debatte. Er erinnert, dass es politischer Wille war, die beiden Bäder unter der Regie von Vereinen zu erhalten. "Wenn eine Schließung mit Investitionsstau begründet werde, müssten ja etliche Turnhallen auch schließen", so Juraschka.

Schwimmhalle: Die neue Glück-Auf-Schwimmhalle hat den Schwimmsport beliebter gemacht. Doch es gibt bereits Engpässe. Einige Vereine haben sogar einen Aufnahmestopp verhängt. "Klar kostet eine neue Schwimmhalle richtig viel Geld. Aber bei einem Konzept, das bis ins Jahr 2025 reicht, könnte man ja mal darüber nachdenken", sagt Juraschka. In einer Umfrage unter den "Freie Presse"-Lesern hatten mehrere Zwickauer eine zweite Halle für Hobbyschwimmer gefordert.

Kegelhalle: Für überfällig halten beide den Neubau einer vierbahnigen Kegelanlage in Neuplanitz, wie sie im Konzept steht. "Die Neuplanitzer müssen ihre Wettkämpfe in Marienthal austragen", so Nürnberger. Auch fehle eine Bowlingbahn. Die Zwickauer trainierten in Chemnitz. Mittelfristig sieht das Konzept Bedarf für eine 16-Bahnen-Anlage.

Sanierung: Sanierungsvorschläge für das Sportforum "Sojus" in Eckersbach hält Juraschka für sinnlos. "Baujahr 1968 - da muss ein Neubau her." Davon war vor Jahren auch schon mal die Rede. Die alte Sporthalle sollte durch zwei neue ersetzt werden, so Nürnberger. Auch bei der Turnhalle Körnerstraße ist in Juraschkas Augen jegliche Sanierung hinausgeworfenes Geld. "Die ist fertig, auch da ist ein Neubau nötig." Zum künftigen Ballsportzentrum in Neuplanitz bleibt der Sportbund bei seiner Kritik, dass das Projekt zu teuer ist. Unstrittig ist, dass dort Bedarf bestehe. Den ESV Lok Zwickau in Marienthal zu konzentrieren, ist in Nürnbergers Augen ein Ding der Unmöglichkeit. "Das sind 2300 Mitglieder, da reicht selbst ein Neubau nicht aus."

Spielfelder: 15 Kleinspielfelder, heißt es im Konzept, fehlen. "Das hängt mit den Schulschließungen zusammen", sagt Juraschka. Erfreulich sei daher die Empfehlung, Schulsport- in Multifunktionsplätze umzubauen und für den Breitensport zu öffnen.

Das Konzept geht im Jahr 2025 von 85.290 Einwohnern aus. Heute hat die Stadt rund 91.000. Grit Nürnberger gibt jedoch zu bedenken, dass die Zahl der Vereinssportler, vor allem in Zwickau, in den vergangenen fünf Jahren stetig gestiegen ist. Die Planer rechnen aktuell mit 105 Vereinen und 13.745 Sportlern.