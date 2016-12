Entflogener Wüstenbussard Lugh wieder da

erschienen am 05.12.2016



Zwickau. Aufregung auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt am Schloss Osterstein: Dort war am Sonntag nach einer Falknerei-Vorführung der Wüstenbussard Lugh verschwunden. Falkner Gerd Peschke und die Organisatoren der Schlossweihnacht starteten eine großangelegte Suchaktion - mit Erfolg: Am Montagnachmittag wurde das Tier wohlbehalten gefunden. Es hatte am Schloss auf seinen Falkner gewartet. (nd)