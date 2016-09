Entwarnung beim Zwickauer Dreifach-TorschÃ¼tzen BÃ¤r

Entwarnung beim Zwickauer Dreifach-Torschützen Bär

erschienen am 21.09.2016



Zwickau (dpa/sn) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau kann wohl auch am Wochenende beim Auswärtsspiel in Rostock auf Torjäger Marcel Bär bauen. Der Stürmer, der am Dienstagabend beim 4:0 (1:0)-Heimsieg gegen Mitaufsteiger Jahn Regensburg drei Tore schoss, hat sich in dem Spiel nur eine Bänderdehnung im rechten Fuß zugezogen. Das teilte der FSV am Mittwoch mit. Bär war umgeknickt und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Eine Untersuchung in der Nacht im Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum habe aber keine schwerere Verletzung ergeben. Zwickau muss am Sonntag beim FC Hansa Rostock antreten.