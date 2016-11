Erlebnisreiche Reise in die Vergangenheit

Mit der Übergabe der Heimatstuben in der "Parkschänke" hat sich Johannes Heyder einen Traum erfüllt. Mit vielen Helfern ging das sogar schneller als gedacht.

Von Viola Martin

erschienen am 25.11.2016



Wildenfels. "Es ist vollbracht." Mit diesen Worten hat Johannes Heyder vorgestern Abend sichtlich bewegt die Heimatstuben in der "Parkschänke" eröffnet. "Das war schon immer mein Traum", sagte der Vorsitzende des Heimatvereins, der schon zu DDR-Zeiten viele Zeitzeugen der Wildenfelser Geschichte vor der Vernichtung gerettet hat.

Im Frühjahr 2014 hatte der Mann den Vorschlag gemacht, in dem heruntergekommenen Gebäude die Heimatstuben einzurichten. Heyders Vision vor gut zweieinhalb Jahren: Bis zu seinem 70. Geburtstag im November 2017 wollte er neues Leben in das alte Gemäuer bringen. Viele zweifelten damals, ob das zu schaffen ist. Jetzt hat der Wildenfelser sich dieses Geburtstagsgeschenk sogar schon ein Jahr früher gemacht. Gelungen ist ihm das, weil er den Bürgermeister, den Stadtrat und viele Wildenfelser für seine Vision begeistern konnte. So haben Mitglieder des Heimatvereins allein 33 Container beim Entkernen des Hauses gefüllt. "Beim Freilegen der Decken haben wir ganz schön Dreck gefressen", erinnert sich Heyder. Unter Anleitung von Fachleuten ist 3372 Stunden unentgeltlich geschuftet worden.

Bürgermeister Tino Kögler (parteilos) sagte: "Wenn es Hannes nicht gegeben hätte, wären wir noch nicht so weit." Die Vereinsmitglieder lobte er mit den Worten: "Ihr macht das ja nicht für Euch, sondern für Wildenfels. Und Ihr habt es gut gemacht. Hier kann man erleben, wie früher in Wildenfels gebaut und gelebt wurde, welche Handwerke es gab."

Zu sehen sind beispielsweise der letzte Wildenfelser Webstuhl von 1889, der noch funktioniert, historisches Tischler- und Schuhmacherwerkzeug, eine Pfefferkuchenbäckerei, eine gute Stube, wie sie um 1680 aussah und eine als Barockzimmer eingerichtete Holzbohlenstube. Passend zur Weihnachtszeit ist auch ein vom ehemaligen Lehrer Ernst Zierold (1919 bis 1999) entworfener und gebauter Wildenfelser Schwibbogen ausgestellt.

Während etliche Räume im Inneren inzwischen einer historischen Puppenstube gleichen, ist Außen noch viel zu tun. Für die denkmalgerechte Sanierung des Daches und die weiteren Arbeiten an der Fassade des mehr als 300 Jahre alten Umgebindehauses hat die Stadt, die die bisherigen Arbeiten mit 65.000 Euro unterstützt hat, jetzt Fördermittel über das Leader-Programm beantragt.

Die Heimatstuben in der "Parkschänke", Parkstraße 14 in Wildenfels, sind morgen und am Sonntag zum Weihnachtsmarkt 14 bis 18Uhr und an den folgenden Adventssonntagen 14bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.