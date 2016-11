Erste Flüchtlinge an Zwickauer Fachhochschule

erschienen am 04.11.2016



Zwickau (dpa/sn) - Die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) hat am Freitag die ersten zwölf Flüchtlinge zum Studium begrüßt. Drei Frauen aus dem Libanon und neun syrische Männer nehmen an der WHZ zunächst ein einjähriges Vorbereitungsstudium auf, bei dem sie in verschiedene Fakultäten hineinschnuppern können. «Diese jungen Menschen sind hochmotiviert und wollen hier Fuß fassen - dafür brauchen sie diese Chance», sagte Hui-Fang Chiao, Prorektorin für Internationales. Die Studenten im Alter von 20 bis 26 Jahren haben in ihrer Heimat bereits studiert und zum Teil einen Abschluss in der Tasche.

Nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge können Asylbewerber unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus ein Studium aufnehmen, wenn eine Hochschule ihre Qualifikation anerkennt. Zusätzlich müsse die Ausländerbehörde zustimmen.