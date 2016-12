Es braucht nicht viel zum Glück

Mehr als 30 Menschen verbringen für gewöhnlich Weihnachten im Obdachlosenheim. In diesen Tagen dürfen sie etwas, was sonst unmöglich ist.

Von Uta Pasler

erschienen am 24.12.2016



Zwickau. Was er sich zu Weihnachten wünscht? Die Antwort von Boris*, der gerade an der Tür des Obdachlosenheimes in Zwickau geklingelt hat, kommt sofort. "Ruhe." Die letzten Nächte schlief er auf dem Bahnhof. Alles, was Boris besitzt, steckt in zwei Rucksäcken. Sogar einen alten Mietvertrag bewahrt er darin auf. Die "wunderschöne Zwei-Zimmer-Wohnung" musste er kündigen, als er seine Haftstrafe antrat. "Stress mit Russen in Dresden" habe ihn ins Gefängnis gebracht. Um dem aus dem Weg zu gehen, ist er wieder nach Zwickau gekommen, wo er zuvor schon 20 Jahre gelebt hatte. Angst vor Dieben, Räubern, der Polizei oder Kälte? Der kräftig gebaute 53-Jährige schüttelt müde lächelnd den Kopf. "Ich mach keinen Ärger. Ich will nur Ruhe."

Es ist Freitagabend. Jürgen Seltmann, 58 Jahre, Leiter der städtischen Obdachlosenunterkunft, packt Handtücher auf den Tresen und bietet dem Mann, der in Sibirien geboren wurde, Kuchen an. Den habe die Oberbürgermeisterin kurz zuvor vorbeigebracht. Der Neuankömmling greift zu.

Boris ist nicht der Erste, der an diesem Abend im Heim an der Planitzer Straße aufschlägt. Zwei Betten in dem Zimmer, das Seltmann ihm zuteilt, sind bereits belegt. 18 Uhr öffnet sich täglich die Tür der Obdachlosenunterkunft, in der bis 30. November bereits 6900-mal Menschen eine Bleibe fanden. Seit Jahren steigen Seltmann zufolge die Zahlen. In diesem Jahr erneut um vier Prozent. Das Heim schützt die Wohungslosen vor Dieben, Kälte und Nässe. "Die fürchten sie am meisten", sagt Seltmann.

8 Uhr endet die Geborgenheit. Alle müssen raus. Manche gehen zum Globus, zum Netto, 10 Uhr öffnet der Tagestreff der Stadtmission. Bernhard* geht zu Freunden, Fernsehgucken oder Karten spielen, "nicht um Geld", betont er. Bernhard ist seit 2008 Stammgast in der Unterkunft. Er finde keinen Vermieter, weil er zu viele Schulden habe. Vor allem bei den Verkehrsbetrieben. Die Schwarzfahrerei habe ihm sogar eine Haftstrafe eingebrockt. Stolz zeigt er eine Monatskarte, die ihm seine Betreuerin nun regelmäßig vorbeibringt, zudem 70 Euro in der Woche. Sein Alter auszurechnen, überlässt er gern anderen. "Ich bin 1958 geboren." Einmal habe er Hausverbot bekommen. Wegen einer Schlägerei. Er war zu spät zum Essen erschienen, sein Zimmernachbar hatte seine Portion mit verputzt. Das konnte er sich nicht gefallen lassen. Gewalt aber ist tabu im Heim. Bernhard erinnert sich nicht gern an die beiden Nächte auf dem Bahnhof. Die Polizei, die ihn dort aufgriff, lieferte ihn wieder im Heim ab. Die Mutter ist tot, Vater und Bruder auch, erzählt er unter Tränen. Was er sich zu Weihnachten wünscht? Die Frage trifft ihn hart. Mit über den Kopf geschlagenen Armen rennt er aus dem Zimmer. Mit roten Augen kommt er zurück. "Zwei gesunde Beine." Vor Jahren hatte er sich seine Sprunggelenke gebrochen. Im Winter schmerzen sie besonders.

Den Menschen fehlen tragfähige Beziehungen, erklärt Seltmann. Die meisten haben Schulden, sind arbeitslos, manche zudem krank, alkohol- oder drogenabhängig. Bis auf die Haftentlassenen kommen sie verwahrlost, unterernährt an. Viele leiden an Psychosen, Schizophrenie und Depressionen. "Einer ist derzeit da, der spricht kein Wort, mit niemandem", sagt der Leiter.

Andere reden viel, manchmal zu viel. Seltmann hat gelernt, mit Lügen zu leben. 20 Jahre arbeitet er mit Obdachlosen, seit zwei Jahren ist der Suchttherapeut Chef der Einrichtung. Für ihn ist in erster Linie nicht wichtig, was jemand sagt. "Wichtig ist, WIE jemand etwas sagt." Mit Augen voller Glück, mit verbissenen Lippen, mit Wut in der Stimme - Seltmann entscheidet, ob und wo die Menschen bleiben. Im Sechs-Mann-Zimmer, im Zwei-Mann-Zimmer - oder draußen. Er ist für den Frieden im Haus zuständig.

Weihnachten gibt es Ausnahmen. 36 bis 38 Menschen beherbergt die Unterkunft für gewöhnlich an den Festtagen. Da kommen auch Obdachlose von außerhalb. "Heiligabend öffnen wir um 14 Uhr, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag dürfen die Bewohner ausschlafen." Sogar mehr als das. Sie dürfen den ganzen Tag bleiben. Es gibt Geschenke, meist von Kirchgemeinden, auch von Einzelpersonen wie Frau Ludwig, die an diesem Abend Kleidungsstücke bringt.

Sentimentalitäten hat Seltmann in seiner Laufbahn noch nie erlebt. "Keiner trauert, weil er mit schlechtem Gewissen an seine Kinder denkt, keiner schluchzt wegen einer verflossenen Liebe." Mag sein, dass es dafür andere Momente gibt, nicht an Weihnachten.

Es gibt Duschen, Waschmaschinen, Trockner und Fernseher. Ein riesiges TV-Gerät steht im Büro der Mitarbeiter, es wirkt protzig im Vergleich zu den Minigeräten in den Aufenthaltsräumen. Vielleicht soll es zeigen: Es gibt ein Leben da draußen, das erstrebenswert ist - größer, schöner, schärfer, sicher auch komplizierter. "Unser Ziel ist, den Wunsch nach einer Veränderung der Lebenssituation zu wecken", sagt Seltmann.

Wünscht sich jemand einen Fernseher? "Fernsehen ist wichtig, sehr wichtig", sagt Seltmann schmunzelnd. Aber nein. "Die meisten freuen sich über neue Socken oder frische Unterwäsche."

Im Nachbarhaus neben der Notunterkunft gibt es acht Wohnungen - für Frauen und Kinder sowie Menschen, die zur Probe wohnen. "Jemanden, der 15 Jahre auf der Straße gelebt hat, sofort in eine eigene Wohnung mit allen Verpflichtungen zu entlassen, ist sinnlos", sagt Seltmann. Das Probe-Wohnen hält er für eine gute Vorstufe. Die Erfolgsquote liege bei 60 Prozent.

Nick* öffnet nicht. "Er ist in drei Schichten beschäftigt", erklärt Seltmann. Nachbar Mike* macht die Tür auf, ein Hüne im besten Mannesalter. Er sitzt auf dem Bett, das er sich zur Couch hergerichtet hat, und dreht sich eine Zigarette. Das Geschirr im Abwaschbecken gegenüber ist gespült. Im Zimmer der Singlewohnung sind gefühlte 40 Grad. Mike sitzt im Unterhemd vor dem flimmernden Mini-Fernseher. Er sieht glücklich aus. Was er sich zu Weihnachten wünscht? "Nichts."

*Namen geändert