Etwas mehr Geburten im Heinrich-Braun-Klinikum

erschienen am 03.01.2017



Zwickau. Die Zahl der Geburten im Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Wie Pressesprecherin Laura Kruckenmayer am Dienstag mitteilte, hat das Team der Geburtshilfe insgesamt 670 Geburten betreut. Im Vergleich zum Vorjahr waren das zehn Geburten mehr. Auf die Welt kamen 680 Kinder - der Unterschied zur Geburtenzahl erklärt sich damit, dass zehn Zwillingspaare das Licht der Welt erblickten. Insgesamt begrüßte das HBK 345 Jungs und 335 Mädchen. Zum Vergleich: In der Pleißentalklinik Werdau hatten im vergangenen Jahr 758 Kinder - 402 Jungen und 356 Mädchen - das Licht der Welt erblickt. (nd)