FSV-Fans gewinnen Riesenrad-Wette

erschienen am 10.10.2016



Zwickau. Rund 250 Fans des FSV Zwickau haben am Montag das Riesenrad auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau geentert. Der Besuch der Fußball-Anhänger beim Herbstvolksfest war allerdings kein Zufall - die Schausteller hatten den FSV herausgefordert und gewettet, dass der Verein es nicht schaffen würde, 100 Fans zum Rummel zu locken. Doch siehe da: Die Fußballer konnten die Massen mobilisieren.

Die Aktion hatte einen guten Zweck: 500 Euro gingen als Spende an den Verein "Alternativ-Therapien für Kinder." Und auch die Fans hatten etwas von der Wette - sie durften gratis Riesenrad fahren. Der Rummel hat noch die ganze Woche geöffnet. Die Stadt hat die Zusatzwoche genehmigt. (nd)