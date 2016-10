FSV Zwickau tritt zur Riesenrad-Wette an

erschienen am 06.10.2016



Zwickau. Ein Riesenrad in Rot-Weiß: Das soll es am Montag auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau geben. Der FSV Zwickau stellt sich dort einer Wette der Zwickauer Schausteller, die derzeit das Herbstvolksfest veranstalten.

"Wetten, dass Ihr es nicht schafft, am Montag unser großes Riesenrad um 17 Uhr mit mindestens 100 FSV-Fans inklusive Fan-Artikeln zu besetzen?" lautet die Aufgabe. Der FSV hat jetzt die Wette angenommen und die Fans zum Mitmachen aufgefordert. Haben der Fußballverein und seine Anhänger Erfolg, soll der Verein "Alternativ-Therapien für Kinder" eine Geldspritze erhalten. (nd)