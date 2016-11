Fahrgastbeirat will Tram zum Bahnhof behalten

Gremium erinnert an Klimaziele und Debatte zur Neuplanitzer Bahn

erschienen am 16.11.2016



Zwickau. Mit einem offenen Brief an Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) und die Ratsfraktionen hat sich der Fahrgastbeirat der Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) unter Vorsitz von Peter Pauker jetzt in die Debatte um die drohende Einstellung der Straßenbahnlinie zum Hauptbahnhof zu Wort gemeldet. Er begrüßt es ausdrücklich, dass endlich entschieden wird, den Bahnhofsvorplatz umzugestalten. Doch dabei nur auf das Geld zu schauen und Straßenbahnen durch Busse zu ersetzen, sei kurzsichtig, heißt es.

Die Linken haben mit ihrem Beschlussvorschlag, der am 24. November auf der Tagesordnung des Stadtrates steht, Tempo in die Debatte gebracht. Ihnen ist der geplante, rund 19,5 Millionen Euro teure Umbau des Bahnhofsvorplatzes, bei dem die Straßenbahn unter anderem näher ans Bahnhofsgebäude heranrückt, zu teuer.

Der Fahrgastbeirat erinnert an den Regionalplan Südwestsachsen, der fordert, die Straßenbahnnetze in Oberzentren wie Zwickau zu erhalten, wenn nötig zu erweitern und mit anderen Verkehrsträgern zu verknüpfen. Auch der bis 2020 geltende Nahverkehrsplan des Verkehrsverbundes Mittelsachsen definiere die Straßenbahn als tragende Säule des Nahverkehrs, der Bus sei eher ein Zubringer zur Tram.

Pauker erinnert an die Diskussionen vor dem Bau der Straßenbahnstrecke nach Neuplanitz: "Heute ist das die Strecke mit dem stärksten Fahrgastaufkommen im Netz." Wenn Klimafreundlichkeit, Reduzierung von Lärm, Staub, Kohlendioxid erreicht werden sollen, komme man eh an der Tram nicht vorbei: Sie sei schneller als der Bus, fahre ruhiger, fasse mehr Fahrgäste, mehr Gepäck, erzeuge weniger Abgase, habe keinen Reifenabrieb und halte 25 Jahre durch - Busse nur zehn. Darüber hinaus ersparten die Umbaupläne der Stadtverwaltung Fahrgästen mehrfaches Umsteigen. Zudem verschlinge die Änderung der Straßenbahnführung lediglich 6,4 Millionen Euro, das Gros fließe bei dem Projekt in die Schaffung einer Verbindung zwischen Werdauer und Reichenbacher Straße, so Pauker.

Stadtchefin Findeiß hatte sich bereits klar für den Erhalt der Tram zum Bahnhof ausgesprochen, ebenso viele Leser der "Freien Presse". (upa)