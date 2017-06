Familie handelt mit Drogen: Bewährungsstrafen

Eine Familie aus der Nähe von Zwickau macht mit dem Vertrieb von sogenannten Legal Highs ein gutes Geschäft. Weil die Substanzen jedoch mittlerweile als illegale Drogen gelten, verurteilt ein Gericht Mutter, Sohn und Tochter.

erschienen am 14.06.2017



Zwickau. In einem Drogenprozess gegen eine Familie hat das Landgericht Zwickau am Mittwoch Bewährungsstrafen verhängt. Weil die drei Angeklagten über Jahre hinweg gewerbsmäßig mit sogenannten Legal Highs gehandelt haben, bekamen Mutter und Sohn eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, die Tochter ein Jahr und sechs Monate.

Die Substanzen werden häufig als vermeintlich harmlose Kräutermischungen angeboten, gelten aber als sehr gefährlich. In ihrem Plädoyer hatte die Staatsanwältin von «Experimentalchemie ohne absehbare Folgen» gesprochen. Unter das Betäubungsmittelgesetz fallen viele dieser Stoffe allerdings erst seit einer Gesetzesänderung von 2012. Die Familie hatte sich deshalb darauf berufen, sich der Illegalität der Geschäfte nicht bewusst gewesen zu sein.

Dem schenkte das Gericht jedoch keinen Glauben. «Sie nahmen die Strafbarkeit ihres Tuns billigend in Kauf», sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Bereits 2010 sei wegen des unerlaubten Inverkehrbringens von Arzneimitteln gegen die Frau und ihren Ehemann ermittelt und eine Geldauflage verhängt worden.

Statt nach diesem ersten Warnschuss das floriende Familienunternehmen einzustellen, gründete das Paar jedoch mehrere Handelsgesellschaften mit Sitz im Ausland. Nach Ansicht des Gerichts machte die Familie aus Reinsdorf bei Zwickau im Quartal mindestens 100 000 Euro Umsatz und lebte ausschließlich von den Erträgen. Anders als von der Staatsanwaltschaft angeklagt, handele es sich aber nicht um eine Bande, weil die Unternehmensstruktur schon bestanden habe, als der Handel mit Legal Highs noch in der gesetzlichen Grauzone gelegen habe.

Weil sie die Taten eingeräumt hätten und nicht einschlägig vorbestraft seien, gehen die Richter von einem minderschweren Fall aus. Der Ehemann als Kopf des Unternehmens und ein tschechischer Komplize schweigen hingegen. Das Verfahren gegen die beiden Männer wurde daher abgetrennt und läuft noch.

Die Mutter und ihre beiden Kinder sollen darüber hinaus rund 120 000 Euro zurückzahlen, die sie mit dem Drogenhandel illegal verdient hatten. Die drei Beschuldigten müssen zudem jeweils 50 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Deutschlandweit soll die Familie laut Anklage bis zu 2000 Kunden über das Internet beliefert haben. Organisiert wurden die Geschäfte demnach in der Wohnung des Ehepaars. Das Ganze flog nach Testkäufen von Ermittlern und einer Razzia im Sommer 2014 auf. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa)