Fast 100 Jahre altes Exemplar mit Kurbelkasse und Klöppelgardine

Auch in Zeiten von Lego und Handyspielen bringen Kaufmannsläden noch immer Kinderaugen zum Leuchten. "Freie Presse" stellt einige Exemplare vor: heute das von Gisela Winkler aus Zwickau.

Von Viola Martin

erschienen am 29.12.2016



Zwickau. Gisela Winkler liebt schöne Spielsachen, so lange sie denken kann. Mit einer Puppenstuben- und einer Teddygeschichte hat die 78-Jährige bereits 2008 und 2009 in den damaligen Weihnachts-Aktionen die Leser begeistert. Da wundert es nicht, dass sie sich auch an der mit Kaufmannsläden beteiligt. Zwei wunderschöne Exemplare stehen in ihrem Haus im Zimmer unterm Dach in guter Gesellschaft mit Puppenstuben, einem viktorianischen Kinderbett und Käthe-Kruse-Puppen.

"Obwohl ich nun schon so alt bin, zwei Söhne und fünf Enkel habe, liebe ich Spielzeug noch wie in meinen Kindertagen", sagt sie und berichtet, dass sie noch den Kaufmanns-laden hat, den sie 1941 als kleines Mädchen bekam. Mit diesem haben auch ihre Söhne und Enkel gespielt. Ein besonders schönes Exemplar, das wahrscheinlich Anfang der 1920er-Jahre entstand, hat Gisela Winkler Ende der 1960er-Jahre von ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann, dem HNO-Arzt Gerhard Winkler, geschenkt bekommen. "Er wusste, wie sehr ich solche Sachen liebe und hat ihn wohl damals aus privater Hand erworben, um mir eine Freude zu machen", sagt sie. Das ist ihm gelungen. Noch heute leuchten die Augen der Zwickauerin, wenn sie den Kaufmannsladen mit der geklöppelten Gardine und den klitzekleinen Porzellanschildern an den Schüben für Reis, Graupen und Mehl präsentiert. Natürlich steht auch eine kleine Puppe als Verkäuferin am Tresen. Die Registrierkasse hat eine Kurbel und klingelt, wenn man sie bedient. Die messingfarbenen Gewichte neben der Waage glänzen. Kleine Packpapierrollen stehen für das Einpacken der Waren bereit. Diese gibt es reichlich. Die Palette reicht von einem Miniglas mit Eingekochtem über Heringe in der Büchse, Obst, Brot und Käse bis hin zu Nudeln, Rosinen und Kaffee in den Schüben sowie Fewa-Waschmittel im Karton.

Gisela Winkler kann sich noch gut daran erinnern, dass ihre Eltern ihren Kaufmannsladen immer Heiligabend frisch gefüllt aufgebaut haben. "Bei unsern Söhnen haben wir das genauso gemacht", sagt sie. Ihre jüngste Enkelin Helene, die in Leipzig wohnt, kann aber immer mit den beiden Kaufmannsläden spielen, wenn sie zu Besuch ist. Das Mädchen liebt die Spielzeugwelt bei der Oma unterm Dach. Und Gisela Winkler freut sich darüber, dass sich auch in Zeiten von Handyspielen noch Kinder von der Miniaturwelt verzaubern und ihrer Fantasie beim Spielen freien Lauf lassen.