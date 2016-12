Feiern mit der wilden Hilde

Anja Escher tanzt auf vielen Hochzeiten. Auch wenn die Füße manchmal schmerzen: Sie strahlt fast immer.

Von Sara Thiel

erschienen am 16.12.2016



Zwickau. Wer sie übersehen will, muss sich schon Mühe geben: Sie ist groß, hellblond, scheint immer zu strahlen. Außerdem geht sie gern auf Menschen zu. Anja Escher ist einfach ein herzlicher Mensch. Dem kann man sich kaum entziehen.

Sie ist aber noch mehr: Geschäftsfrau, Mutter, Tochter, Bardame, und sie ist die Wilde Hilde. Sie ist die, die erkannt wird. Nicht nur in Zwickau. Anja Escher zuckt mit den Schultern. "Selbst in Chemnitz werde ich angesprochen." Dabei lacht sie, und ihr "Das ist manchmal schlimm" klingt nicht so, als würde sie sich darüber beschweren. Dazu hat sie auch keinen Grund, denn die Zwickauerin hat ja selbst schuld. In ihrem Geschäft für Übergrößen sitzt sie auf einem üppigen roten Sofa und guckt ihrem Gegenüber direkt in die Augen. "Ich bin so, wie ich bin", sagt sie. Und meint damit, dass Zurückhaltung nicht ihr Ding ist, sie gern feiern geht und vor allem, dass sie andere gern mitreißt, wenn sie selbst in Schwung ist.

Ihr Tag endet in der Regel nicht auf dem heimischen Sofa. "Ich gehe gern aus", sagt sie. Und ist nicht nur als Gast in den Lokalitäten der Region unterwegs, sondern man kennt sie auch als temperamentvolle Gastgeberin. Zum Beispiel als Wilde Hilde in der Moccabar. Oder derzeit eben als Gesicht und Seele des "Heißen Hirschen", der im Advent und zum Jahreswechsel am Rande des Kornmarktes Nimmermüde in großer Zahl anlockt. Heiß geht es her, wenn Anja Escher den Hirschen Feuer unterm Hintern macht. "Ich gehe gern aus, das ist meine Leidenschaft", sagt sie. Die hat sie auch weitergegeben: "Meine Kleine ist jetzt zwei, und sie kommt auch gern mit." Wer mit Escher auf dem Sofa in ihrem Laden sitzt, der grüßt innerhalb kürzester Zeit viele Leute, die Unterscheidung zwischen Kunden und Freunden ist nicht immer leicht, denn die Chefin knüpft schnell Kontakte, und vor allem umgibt sie sich gern mit Menschen.

Sie ist Bestandteil einer großen Familie und lebt das auch: Eine für alle, alle für eine. Die Familie unterstützt sie dabei, wenn sie ihre Leidenschaften lebt, wenn sie in ihrem Laden die Sachen verkauft, die sie früher für sich selbst nirgendwo gefunden hat. Oder wenn sie nach der Tagesschicht noch eine heiße Nachtschicht ranhängt. Dass sie das trotz manchmal spürbaren Schlafmangels gern macht, merken ihre Gäste - und danken es ihr mit regem Zuspruch. Der Laden oder die Lokale - beides betreut sie mit Freude. Auch wenn der Glamour die Arbeit überdeckt. "Leicht ist es nicht", gibt sie zu. Und klar hadere sie manchmal mit sich. "Das dauert mal eine halbe Stunde, dann ist es wieder gut. Denn Jammern nutzt ja auch nichts", sagt sie und strahlt. Zu übersehen ist so viel Lebensfreude einfach nicht.